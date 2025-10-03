Pożar hali z rozpuszczalnikami. Na miejscu kilkudziesięciu strażaków

3 października 2025

Groźny pożar wybuchł w hali z rozpuszczalnikami w Czeluścinie w Wielkopolsce. Na miejscu od rana działało kilkudziesięciu strażaków, a ogień objął ponad 400 metrów kwadratowych powierzchni. Sytuacja została opanowana, ale wciąż trwa dogaszanie i ustalanie przyczyn zdarzenia.

Pożar hali z rozpuszczalnikami w Wielkopolsce. Strażacy opanowali ogień

W piątek rano w miejscowości Czeluścin w województwie wielkopolskim wybuchł groźny pożar. Ogień objął halę o powierzchni około 450 metrów kwadratowych, w której składowane były rozpuszczalniki i działała ślusarnia. Na miejscu natychmiast pojawiły się zastępy straży pożarnej.

Groźny ogień w Czeluścinie

Do zdarzenia doszło przed godziną 10.30. Jak podaje RMF FM, w hali w powiecie gostyńskim pojawił się ogień, który szybko rozprzestrzeniał się wewnątrz obiektu. Ze względu na obecność łatwopalnych substancji, pożar stwarzał szczególne zagrożenie.

Na miejsce skierowano kilkudziesięciu strażaków z jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Sytuacja pod kontrolą

Jeszcze przed godziną 11 służbom udało się opanować żywioł. Pożar został zatrzymany i nie rozprzestrzenia się na sąsiednie obiekty. Strażacy prowadzą obecnie dogaszanie i kontrolę hali, aby wykluczyć ryzyko ponownego zapłonu.

Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Trwa ustalanie przyczyn pożaru oraz skali strat. Inspektorzy sprawdzą również, czy doszło do skażenia środowiska w związku z płonącymi rozpuszczalnikami.

