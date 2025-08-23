Pożar i wybuch butli z gazem. Ewakuacja kilkudziesięciu osób. Dym widoczny z wielu kilometrów
W Pinczynie na Pomorzu wybuchł groźny pożar hali magazynowej, w której przechowywano pojemniki po farbach. Nad miejscowością uniósł się gęsty, czarny dym widoczny z dużej odległości, a świadkowie alarmowali o wybuchu butli z gazem. Strażacy w kilkunastu zastępach walczyli z ogniem, a kilkadziesiąt osób znajdujących się w pobliżu ewakuowało się w porę.
Pożar hali magazynowej w Pinczynie. Ewakuacja i wybuch butli z gazem
W sobotni poranek w Pinczynie w województwie pomorskim doszło do groźnego pożaru hali magazynowej, w której składowane były pojemniki po farbach. Ogień pojawił się około godziny 8 przy ulicy Gajowej, a gęsty, czarny dym szybko uniósł się nad miejscowością. Nagrania płomieni i dymu natychmiast trafiły do mediów społecznościowych.
Na miejscu w chwili wybuchu pożaru znajdowało się około 60 osób, które samodzielnie się ewakuowały. Starszy ogniomistrz Marcin Nierzwicki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim poinformował, że na szczęście nikt nie ucierpiał. Strażacy potwierdzili jednak, że w trakcie akcji doszło do wybuchu butli z gazem, co dodatkowo utrudniało działania ratownicze.
Na miejscu pracowało 14 zastępów straży pożarnej, które zlokalizowały źródło ognia i przystąpiły do dogaszania hali. Jak podkreślają służby, sytuacja była poważna ze względu na rodzaj składowanych materiałów, które mogły wydzielać toksyczne opary. Sprawą zajmują się strażacy i policja, którzy badają przyczyny pojawienia się ognia.
