Pożar na trasie S7. Samochód dostawczy stanął w ogniu!
Na trasie S7 w pobliżu Radomia doszło do groźnego pożaru samochodu dostawczego. Ogień objął cały pojazd i spowodował poważne utrudnienia w ruchu w kierunku Warszawy, choć na szczęście nikt nie został ranny.
Pożar samochodu dostawczego na trasie S7. Utrudnienia w ruchu pod Radomiem
Na trasie ekspresowej S7 w pobliżu Radomia doszło w sobotę do poważnego pożaru auta dostawczego. Ogień objął niemal cały pojazd, powodując duże utrudnienia w ruchu w kierunku Warszawy.
Płonący pojazd pod Radomiem
Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o godzinie 9:50. Ogień wybuchł w samochodzie dostawczym jadącym trasą S7 w rejonie miejscowości Zatopolice, kilka kilometrów od Radomia. Jak potwierdzili strażacy, płonęła zarówno kabina, jak i naczepa pojazdu.
Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał – kierowca zdołał opuścić samochód jeszcze przed tym, jak ogień rozprzestrzenił się na cały pojazd.
Akcja służb i utrudnienia
Na miejscu pracowały jednostki straży pożarnej, policji oraz służby drogowe. Początkowo ruch w kierunku Warszawy został całkowicie wstrzymany – oba pasy były zablokowane. Dopiero około godziny 11 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o częściowym udrożnieniu trasy – kierowcy mogą korzystać z lewego pasa ruchu.
Służby drogowe apelują do kierowców o zachowanie ostrożności, ponieważ w rejonie akcji wciąż występują utrudnienia i tworzą się korki.
Choć pożar całkowicie zniszczył samochód dostawczy, nie ma osób poszkodowanych. Policja wraz ze strażą pożarną ustala obecnie przyczyny pojawienia się ognia.
