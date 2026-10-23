Pożar samochodu na Trasie Łazienkowskiej. Auto całe w płomieniach, duże utrudnienia w ruchu
Na Trasie Łazienkowskiej na wysokości ul. Rozbrat spłonął samochód osobowy. Dwie osoby zdążyły wysiąść, zanim przyjechała straż. Kierowcy jadący w stronę Ochoty i Woli muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami.
Strażacy zastali auto całkowicie w ogniu
Zgłoszenie o pożarze straż pożarna przyjęła w piątek 23 października o godzinie 8:46. Samochód zapalił się na jezdni w kierunku Ochoty. Nie doszło do wypadku, ale najprawdopodobniej do samoistnego zapłonu.
Na miejsce skierowano jeden zastęp. Po naszym przybyciu samochód był całkowicie objęty płomieniami. Pojazdem podróżowały dwie osoby, które samodzielnie go opuściły. Nie wymagały pomocy medycznej – powiedział Warszawie w Pigułce st. kpt. Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Strażacy ugasili pożar podając dwa prądy wody, a następnie sprawdzili wrak kamerą termowizyjną, żeby upewnić się, że ogień nie odnowi się w żadnym miejscu. Akcja gaśnicza się zakończyła. Na miejscu wciąż pracuje policja.
Zablokowany prawy pas, korki na Wisłostradzie
Jezdnia Trasy Łazienkowskiej w kierunku Ochoty i Woli była zablokowana. Obecnie zablokowany pozostaje prawy pas. Utrudnienia są bardzo duże, a korek rozlewa się także na Wisłostradę, z której wielu kierowców wjeżdża na trasę.
Kto rano jedzie z Pragi lub z Wisłostrady w stronę Ochoty i Woli, powinien w miarę możliwości wybrać objazd, np. przez most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie albo przez most Świętokrzyski. Utrudnienia potrwają co najmniej do czasu usunięcia spalonego auta z jezdni.
Co zrobić, gdy z auta zaczyna się dymić?
- Zjedź na pobocze lub pas awaryjny, wyłącz silnik i od razu wysiądź razem z pasażerami.
- Nie otwieraj maski, jeśli spod niej wydobywa się płomień. Dopływ powietrza może gwałtownie rozniecić ogień.
- Odejdź na bezpieczną odległość, najlepiej za barierę, i zadzwoń pod numer 112.
- Gaśnicy używaj tylko przy niewielkim, początkowym ogniu. Gdy płomienie obejmują auto, nie podejmuj prób gaszenia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.