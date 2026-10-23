Pożar samochodu na Trasie Łazienkowskiej. Auto całe w płomieniach, duże utrudnienia w ruchu

23 października 2026 09:41 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Na Trasie Łazienkowskiej na wysokości ul. Rozbrat spłonął samochód osobowy. Dwie osoby zdążyły wysiąść, zanim przyjechała straż. Kierowcy jadący w stronę Ochoty i Woli muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami.

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Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Strażacy zastali auto całkowicie w ogniu

Zgłoszenie o pożarze straż pożarna przyjęła w piątek 23 października o godzinie 8:46. Samochód zapalił się na jezdni w kierunku Ochoty. Nie doszło do wypadku, ale najprawdopodobniej do samoistnego zapłonu.

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Na miejsce skierowano jeden zastęp. Po naszym przybyciu samochód był całkowicie objęty płomieniami. Pojazdem podróżowały dwie osoby, które samodzielnie go opuściły. Nie wymagały pomocy medycznej – powiedział Warszawie w Pigułce st. kpt. Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Strażacy ugasili pożar podając dwa prądy wody, a następnie sprawdzili wrak kamerą termowizyjną, żeby upewnić się, że ogień nie odnowi się w żadnym miejscu. Akcja gaśnicza się zakończyła. Na miejscu wciąż pracuje policja.

Zablokowany prawy pas, korki na Wisłostradzie

Jezdnia Trasy Łazienkowskiej w kierunku Ochoty i Woli była zablokowana. Obecnie zablokowany pozostaje prawy pas. Utrudnienia są bardzo duże, a korek rozlewa się także na Wisłostradę, z której wielu kierowców wjeżdża na trasę.

Kto rano jedzie z Pragi lub z Wisłostrady w stronę Ochoty i Woli, powinien w miarę możliwości wybrać objazd, np. przez most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie albo przez most Świętokrzyski. Utrudnienia potrwają co najmniej do czasu usunięcia spalonego auta z jezdni.

Co zrobić, gdy z auta zaczyna się dymić?

  • Zjedź na pobocze lub pas awaryjny, wyłącz silnik i od razu wysiądź razem z pasażerami.
  • Nie otwieraj maski, jeśli spod niej wydobywa się płomień. Dopływ powietrza może gwałtownie rozniecić ogień.
  • Odejdź na bezpieczną odległość, najlepiej za barierę, i zadzwoń pod numer 112.
  • Gaśnicy używaj tylko przy niewielkim, początkowym ogniu. Gdy płomienie obejmują auto, nie podejmuj prób gaszenia.
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