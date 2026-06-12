Parada Równości przejdzie przez miasto. Zamknięte ulice, objazdy i duże utrudnienia dla kierowców i pasażerów
W najbliższą sobotę, 13 czerwca, ulice Śródmieścia staną się miejscem corocznej Parady Równości. Stołeczny ratusz ostrzega jednak przed poważnymi utrudnieniami – pierwsze ulice zostaną zamknięte już o poranku, a kilkanaście linii autobusowych zmieni swoje trasy
W sobotę, 13 czerwca odbędzie się Parada Równości, jednak zanim zgromadzeni wyruszą w miasto, chętne osoby będą mogły odwiedzić Miasteczko Równości, które od godziny 11:00 otworzy się w Parku Świętokrzyskim. Na miejscu pojawią się stoiska organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz praw społeczności LGBTQ+, równości płci, wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz rozwoju samorządności. Sama Parada wystartuje oficjalnie około godziny 14:00.
Zamknięte ulice i trasa przemarszu
Kierowcy muszą przygotować się na spore utrudnienia, które zaczną się już od wczesnych godzin porannych. Policja będzie decydować o zamykaniu poszczególnych odcinków na bieżąco.
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Od godz. 6:00: Zamknięta może zostać jezdnia ul. Emilii Plater (w stronę Świętokrzyskiej, na odcinku od Al. Jerozolimskich do Świętokrzyskiej). To tam będą formować się platformy i pojazdy uczestniczące w paradzie.
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Od godz. 9:30: Wyłączona z ruchu może zostać jezdnia ul. Świętokrzyskiej po stronie Pałacu Kultury i Nauki (od Emilii Plater do Marszałkowskiej).
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Od godz. 14:00 do 16:30 (Przemarsz): Uczestnicy przejdą trasą: Świętokrzyska – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – Senatorska – Plac Teatralny – Marszałkowska – Świętokrzyska.
Ważne: Wyłączone z ruchu mogą zostać również ulice poprzeczne do trasy parady, m.in. Bielańska, Królewska oraz Plac Bankowy.
Komunikacja miejska: Autobusy na objazdach, częstsze metro
W związku z wydarzeniem Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza ogromne zmiany w kursowaniu autobusów. Pasażerowie powinni przygotować się na alternatywne trasy:
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Linia 178: Przez całą sobotę będzie kursować na skróconej trasie: Skorosze – Rondo Daszyńskiego.
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Po zamknięciu ul. Emilii Plater: Linie 100, 117, 160, 507 i 521 pojadą objazdem przez Aleje Jerozolimskie i Aleję Jana Pawła II.
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W trakcie samej Parady (od godz. 14:00):
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Linie 106, 107, 111, 117, 171 i 520 dołączą do objazdu przez Aleje Jerozolimskie (uwaga: linie te będą kursować tylko do Dworca Centralnego).
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Linie 116, 180 i 503 pojadą trasą: Sanguszki – Wisłostrada – Karowa – Dobra – Zajęcza – Topiel – Kruczkowskiego – Książęca.
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Linie 128, 151 i 175 zakończą swoje trasy na przystanku Centrum.
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Linia 518 dojedzie jedynie do pętli Esperanto.
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Żeby ułatwić warszawiakom i gościom przemieszczanie się po mieście, w godzinach 12:00 – 19:00 pociągi obu linii metra (M1 i M2) będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.