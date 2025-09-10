Prace domowe znów w szkołach? Polacy nie mają wątpliwości [SONDAŻ]
Większość Polaków chce powrotu prac domowych do szkół – wynika z najnowszego sondażu Opinia24 dla RMF FM. Aż dwie trzecie badanych popiera ich przywrócenie, choć minister edukacji Barbara Nowacka stanowczo wyklucza scenariusz prac domowych w poprzedniej formie.
Polacy o pracach domowych: większość chce ich powrotu
Czy prace domowe powinny znów stać się obowiązkowym elementem szkolnej rzeczywistości? Najnowszy sondaż Opinia24 dla RMF FM pokazuje, że większość Polaków opowiada się za ich przywróceniem.
Wyniki badania
Z ankiety przeprowadzonej na początku września wynika, że 66 proc. badanych popiera powrót prac domowych. Przeciwnego zdania jest 17 proc. respondentów, a tyle samo nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie.
Badanie wskazuje, że prace domowe częściej popierają kobiety (69 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (76 proc.), wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (83 proc.), a także ci, którzy w ostatnich wyborach prezydenckich głosowali na Karola Nawrockiego (78 proc. w pierwszej turze i 76 proc. w drugiej).
Dyskusja w polityce
Do wyników sondażu odniosła się minister edukacji Barbara Nowacka. Podkreśliła, że obowiązkowe prace domowe w dotychczasowej formie nie wrócą. – Nie wróci stan wariactwa – stwierdziła, odnosząc się do wcześniejszych praktyk, w których uczniowie spędzali długie godziny nad zadaniami po lekcjach.
Minister przypomina, że obecne przepisy ograniczają obowiązkowe prace domowe w szkołach podstawowych, a nacisk kładzie się na aktywną pracę na zajęciach i wspieranie uczniów w rozwijaniu samodzielności.
Jak przeprowadzono badanie?
Sondaż zrealizowano w dniach 1–3 września 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych mieszkańców Polski. Zastosowano technikę mixed-mode, łącząc wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) oraz wywiady internetowe (CAWI). Wyniki przedstawiono w procentach, zaokrąglając je do pełnych liczb.
