Pracodawcy w panice, pracownicy w euforii. Nadchodzi koniec ukrytych pensji
Już od grudnia 2025 roku żadna firma nie ukryje zarobków – widełki płacowe będą obowiązkowo podawane w ogłoszeniach, a pytania o poprzednie pensje znikną z rekrutacji.
Już od 24 grudnia 2025 roku wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy, które całkowicie odmienią proces zatrudniania w Polsce. Zgodnie z unijną dyrektywą o przejrzystości wynagrodzeń, pracodawcy będą musieli ujawniać oferowane płace – w formie konkretnej kwoty lub przedziału – już na etapie ogłoszenia o pracę.
Koniec z tajemnicą wokół wynagrodzeń
Nowe przepisy mają ograniczyć nierówności płacowe i zwiększyć transparentność rynku pracy. Oferty pracy będą musiały zawierać jasne informacje o wynagrodzeniu, a pytania o zarobki w poprzednich miejscach zatrudnienia staną się zakazane. Pracodawcy nie będą mogli też blokować pracowników przed ujawnianiem własnych pensji.
Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki podkreśla, że dyskryminacja płacowa to naruszenie podstawowych praw człowieka. W Europie kobiety wciąż zarabiają średnio o 14 proc. mniej niż mężczyźni, w Polsce różnica ta wynosi około 4,5 proc. – „Równość w wynagrodzeniach to fundament sprawiedliwości społecznej” – zaznacza.
Równe szanse i neutralne ogłoszenia
Zgodnie z nowelizacją, oferty pracy muszą być neutralne pod względem płci, wieku i innych cech niezwiązanych z kompetencjami. Znikną ogłoszenia w stylu „młoda, energiczna dziewczyna do biura”. Kandydaci mają być oceniani wyłącznie na podstawie umiejętności i doświadczenia.
Kolejne zmiany już w 2026 roku
Ministerstwo Rodziny i Pracy pracuje nad pełną implementacją dyrektywy. Od 2026 roku wprowadzony zostanie obowiązek wartościowania stanowisk pracy, tak aby wynagrodzenia były ustalane według przejrzystych i obiektywnych kryteriów.
Nowe przepisy to początek rewolucji, która ma wyrównać szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy, zwiększyć przejrzystość rekrutacji i ograniczyć zjawisko „ukrytych widełek”, które do tej pory dominowały w ogłoszeniach o pracę.
