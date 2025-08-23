Pracowałeś przed 1999 rokiem? ZUS może podwyższyć Twoją emeryturę
Osoby, które pracowały przed 1999 rokiem, mogą zyskać dodatkowe pieniądze. ZUS pozwala na ponowne przeliczenie emerytury, jeśli emeryt lub rencista przedstawi dokumenty potwierdzające dawne zatrudnienie i wysokość zarobków. To szansa na podwyższenie świadczenia nawet o kilkaset złotych miesięcznie.
Osoby, które pracowały przed 1999 rokiem, mogą starać się o wyższe świadczenia emerytalne. W wielu przypadkach wystarczy przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wynagrodzenie sprzed reformy systemu ubezpieczeń społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że ponowne obliczenie emerytury jest możliwe, jeśli pojawią się nowe dowody, które mogą wpłynąć na wysokość świadczenia.
Przed 1999 rokiem ZUS nie prowadził indywidualnych kont ubezpieczonych, na których obecnie gromadzone są wszystkie składki. Aby ustalić tzw. kapitał początkowy, potrzebny do obliczenia wysokości emerytury, niezbędne są więc dodatkowe dokumenty potwierdzające staż pracy i zarobki. Mogą to być świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawców, legitymacje ubezpieczeniowe z odpowiednimi wpisami czy umowy o pracę. W wielu sytuacjach przydatne okażą się również wyciągi płacowe z archiwów, dokumenty wojskowe, wpisy w dowodzie osobistym albo nawet zeznania świadków, najczęściej dawnych współpracowników.
Równie istotne są okresy nieskładkowe, które również mogą podnieść wysokość emerytury. Zalicza się do nich m.in. pobieranie zasiłków chorobowych i opiekuńczych, studia wyższe czy urlopy wychowawcze. Każdy z tych okresów powinien być potwierdzony odpowiednim dokumentem – zaświadczeniem z uczelni, dyplomem, decyzją sądu lub odpisem aktu urodzenia dziecka.
ZUS podkreśla, że składanie wniosku o ponowne przeliczenie świadczenia bez posiadania nowych dowodów nie ma sensu. Jeżeli jednak emeryt lub rencista znajdzie brakujące dokumenty, ma prawo w dowolnym momencie wystąpić o ponowne obliczenie swojej emerytury. Wniosek można złożyć w placówce ZUS lub przez internet, korzystając z platformy PUE ZUS. Dołączenie oryginałów lub uwierzytelnionych kopii jest konieczne, aby sprawa mogła zostać rozpatrzona.
Dzięki nowym dokumentom potwierdzającym okresy zatrudnienia i wysokość zarobków, emerytura może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych. To istotne wsparcie dla osób, które przez lata pracowały, ale ich świadczenia zostały zaniżone z powodu braków w dokumentacji.
