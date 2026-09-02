Prawdziwy HIT w Action. Ludzie wynoszą całymi koszami
Jesień jeszcze na dobre się nie zaczęła, a w Action już pojawiły się produkty, które idealnie wpisują się w klimat chłodniejszych wieczorów i Halloween. Sieć sprzedaje miękkie polarowe pledy z dyniami, duszkami, nietoperzami i kościotrupami. Cena? 29,95 zł za duży pled o wymiarach 140 na 180 cm. To jedna z tych sezonowych ofert, przy których część klientów może od razu sięgać po kilka wzorów.
Dynie, duszki i kościotrupy. Action już przygotował się na jesień
W sprzedaży pojawiły się niezwykle charakterystyczne wzory. Na zdjęciach można zobaczyć między innymi brązowy pled pokryty pomarańczowymi dyniami oraz jesiennymi motywami.
Jest również znacznie bardziej halloweenowa wersja w kolorze czarnym, ozdobiona białymi kościotrupami. Kolejny wariant ma jasne tło, czarne nietoperze i niewielkie pomarańczowe gwiazdki.
To nie są niewielkie koce dekoracyjne. Każdy z nich ma 140 na 180 cm, więc bez problemu może służyć jako pled na kanapę, fotel albo do przykrycia podczas chłodnego wieczoru.
Cena może być największym magnesem. Tylko 29,95 zł
Action wycenił wzorzyste pledy na 29,95 zł za sztukę, czyli 11,88 zł za metr kwadratowy.
Sieć opisuje produkt jako wykonany z miękkiej tkaniny polarowej oraz „ciepły i komfortowy”. Wprost wskazuje też na halloweenowy charakter nadruków.
Za niecałe 30 zł można więc kupić pełnowymiarowy koc, który jednocześnie staje się sezonową dekoracją mieszkania.
Jeden na kanapę, drugi do sypialni. Wzory aż proszą się o kompletowanie
I właśnie różne warianty mogą sprawić, że klienci nie będą kończyli zakupów na jednej sztuce.
Brązowy model z dyniami pasuje do klasycznych jesiennych dekoracji. Jasny z nietoperzami jest bardziej subtelny, natomiast czarny z kościotrupami zdecydowanie najmocniej nawiązuje do Halloween.
Przy cenie 29,95 zł zakup dwóch kosztuje 59,90 zł, a trzech 89,85 zł.
To może być ciekawa alternatywa dla znacznie droższych sezonowych tekstyliów, szczególnie dla osób, które co roku zmieniają dekoracje wraz z nadejściem jesieni.
Action coraz mocniej wchodzi w klimat Halloween
Koce nie są przypadkowym produktem w ofercie. Action ma również całą kategorię inspiracji związanych z Halloween, obejmującą sezonowe dekoracje i akcesoria. Halloween w Action
Tegoroczne pledy wpisują się w trend, w którym halloweenowe ozdoby nie ograniczają się już do sztucznych pajęczyn, dyń czy gadżetów kupowanych na jeden wieczór. Coraz częściej są to normalne elementy wyposażenia domu, które można wykorzystywać przez całą jesień.
Jesienne gadżety mogą szybko znaleźć swoich fanów
Jest jednak jedna rzecz, o której trzeba pamiętać. Sezonowy asortyment Action może różnić się dostępnością między poszczególnymi sklepami. Nie ma więc gwarancji, że wszystkie trzy pokazane warianty będą jednocześnie dostępne w każdej placówce.
Nie można też na podstawie samej atrakcyjnej oferty stwierdzić, że klienci faktycznie „wynoszą je koszami”. Można natomiast powiedzieć, że cena 29,95 zł i trzy bardzo charakterystyczne jesienno-halloweenowe wzory tworzą ofertę, która ma spory potencjał sprzedażowy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.