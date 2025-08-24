Prawie 1900 zł miesięcznie dla osób po 56. roku życia. Kto może dostać?
Niektóre osoby po 56. roku życia mogą co miesiąc otrzymywać od ZUS prawie 1900 zł brutto. To świadczenie przedemerytalne, które trafia do tych, którzy stracili pracę z przyczyn od siebie niezależnych i nie mogą znaleźć nowego zatrudnienia. Dla wielu stanowi ono finansowy pomost między utratą etatu a emeryturą.
Pieniądze dla osób po 56. roku życia – kto może liczyć na świadczenie?
Niektóre osoby, które ukończyły 56 lat, mogą otrzymywać od państwa prawie 1900 zł brutto miesięcznie. To tzw. świadczenie przedemerytalne, które pełni funkcję pomostu między utratą pracy a przejściem na emeryturę. Wiele osób nie wie, że spełnia warunki, by je dostać. Sprawdzamy, kto ma do niego prawo i na jakich zasadach.
Ochrona przedemerytalna – stabilność zatrudnienia
Kodeks pracy chroni osoby, którym do emerytury pozostały mniej niż cztery lata. Oznacza to, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę kobiecie po 56. roku życia ani mężczyźnie po ukończeniu 61 lat, jeśli ich staż pozwala na nabycie prawa do emerytury. Dzięki temu osoby starsze zyskują gwarancję stabilności zatrudnienia w trudnym okresie życia zawodowego.
Ochrona ta nie działa jednak zawsze. Nie obejmuje np. umów terminowych, które kończą się przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Może być również uchylona w razie upadłości czy likwidacji firmy.
Czym jest świadczenie przedemerytalne?
Alternatywą dla ochrony zatrudnienia jest świadczenie przedemerytalne – regularne wsparcie finansowe wypłacane osobom, które straciły pracę z przyczyn niezależnych od siebie i nie są w stanie znaleźć nowej. To rozwiązanie przeznaczone dla tych, którzy są już blisko wieku emerytalnego i potrzebują środków do życia do czasu uzyskania prawa do emerytury.
Warunki przyznania świadczenia
Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić kilka warunków:
- zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny i pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni,
- udowodnić, że utrata pracy nastąpiła z przyczyn niezależnych, np. w wyniku likwidacji zakładu lub zwolnienia grupowego,
- posiadać odpowiedni staż pracy i wiek.
Świadczenie przysługuje kobietom od 56. roku życia z minimum 20-letnim stażem oraz mężczyznom od 61. roku życia z co najmniej 25-letnim stażem. Istnieje też możliwość wcześniejszego skorzystania – od 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn – jeśli posiadają one odpowiednio 30 i 35 lat stażu.
Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?
Od 1 marca 2025 roku jego wysokość to 1 893,41 zł brutto miesięcznie. Po odliczeniu składek i podatku przeciętna kwota „na rękę” wynosi około 1 417,90 zł netto. Pieniądze wypłacane są co miesiąc, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Wtedy ZUS automatycznie przekształca świadczenie w emeryturę.
