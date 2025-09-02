Prawie 2 tys. zł od ZUS. Uczniowie mają czas tylko do 30 września!
ZUS ostrzega uczniów i studentów – tylko do 30 września można złożyć wniosek o rentę rodzinną. Stawką jest prawie 2 tys. zł miesięcznie, a spóźnienie choćby o jeden dzień oznacza utratę świadczenia.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do uczniów i ich rodziców – zostało niewiele czasu na złożenie wniosku o rentę rodzinną. Do końca września młodzież kontynuująca naukę musi dostarczyć odpowiednie zaświadczenie, by nie stracić wrześniowej raty świadczenia. Kwota wsparcia to niemal 2 tys. zł, ale spóźnienie choćby o jeden dzień oznacza utratę pieniędzy.
Renta rodzinna – kto może ją otrzymać?
Świadczenie przysługuje dzieciom osób, które pobierały emeryturę lub rentę, albo spełniały warunki do ich uzyskania w chwili śmierci. Uczeń ma prawo do renty do ukończenia 16 lat, a później – jeśli się uczy – aż do 25. roku życia. Jeżeli 25. urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów, świadczenie można pobierać aż do ich zakończenia.
W przypadku osób, u których przed 25. rokiem życia stwierdzono niezdolność do pracy, renta przysługuje bezterminowo. Po waloryzacji w 2025 roku minimalna kwota wynosi 1 878,91 zł brutto, choć może być wyższa – zależnie od świadczenia zmarłego rodzica i liczby osób uprawnionych.
Liczy się termin
Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy kontynuują naukę, muszą do 30 września złożyć w ZUS wniosek oraz zaświadczenie szkolne. Tylko wtedy otrzymają październikową wypłatę świadczenia. Spóźnienie oznacza utratę pieniędzy.
Studenci mają nieco więcej czasu – do 31 października – ponieważ legitymacje uczelniane wydawane są dopiero po inauguracji roku akademickiego. Tegoroczni maturzyści muszą jednak pamiętać o dodatkowych formalnościach: we wrześniu powinni złożyć wniosek o kontynuację wypłaty, a po uzyskaniu decyzji o przyjęciu na studia – dosłać potwierdzenie do końca października.
Pieniądze już w październiku
Ci, którzy zdążą dopełnić formalności, mogą spodziewać się wypłaty świadczenia już w październiku. ZUS podkreśla, że nie wysyła przypomnień, a brak dokumentów skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem wypłaty.
Statystyki pokazują, że w ubiegłym roku kolejki w drugiej połowie września wydłużały się nawet o 40 proc. Dlatego urzędnicy radzą, by nie czekać do ostatniej chwili. W przypadku renty rodzinnej sprawna reakcja decyduje o tym, czy wsparcie będzie stabilnym źródłem utrzymania w nowym roku szkolnym i akademickim.
