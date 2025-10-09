Prezydent daje pieniądze mundurowym! Nawet 1800 zł miesięcznie na mieszkanie.

9 października 2025 20:59 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Prezydent RP podpisał nową ustawę, która wprowadza świadczenia mieszkaniowe dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Dzięki niej dodatek wyniesie od 900 do 1800 zł miesięcznie, a funkcjonariusze zamieszkali poza miejscem służby będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu sięgający do 220 zł.

Fot. Warszawa w Pigułce / Shutterstock

Ustawa obejmuje m.in. Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu oraz służby wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Funkcjonariusz – od momentu mianowania na pierwsze stanowisko służbowe aż do zwolnienia – będzie mógł uzyskać zakwaterowanie w miejscu służby lub, w uzasadnionych przypadkach, w innej miejscowości. Wybór formy zakwaterowania spocznie na nim – lokal mieszkalny, kwatera tymczasowa, miejsce w internacie lub świadczenie pieniężne.

Nowe rozwiązania zastąpią dotychczasowe uprawnienia mieszkaniowe – takie jak prawo do lokalu, równoważnik za brak mieszkania czy pomoc na remont – systemem, który ma być elastyczny i dostosowany do realiów służby. Zwrot kosztów dojazdu obliczany będzie w zależności od odległości – do 30 km funkcjonariusz może liczyć na 140 zł miesięcznie, odległości powyżej 50 km skutkują dodatkiem w wysokości 220 zł.

Rzecznik Pałacu Prezydenckiego podkreślił, że podpis stanowi impuls do zwiększenia atrakcyjności zawodu i zmniejszenia braków kadrowych w formacjach mundurowych. Minister spraw wewnętrznych ocenił, że ustawa to zarówno forma pomocy, jak i zachęta do wstępowania do służby.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli jesteś funkcjonariuszem jednej ze służb objętych ustawą, możesz wkrótce zyskać realne wsparcie finansowe i możliwość wyboru formy zakwaterowania dopasowanej do Twoich potrzeb. W praktyce może to oznaczać mniej stresu o kwestię mieszkania i większą stabilność finansową. Jeśli myślisz o wstąpieniu do służb mundurowych – taka ustawa zwiększa ich atrakcyjność jako wyboru zawodowego. W szerszym kontekście to sygnał, że państwo chce mocniej zadbać o podstawowe warunki życia tych, którzy stoją na straży bezpieczeństwa.

 

 

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

