Prezydent daje pieniądze mundurowym! Nawet 1800 zł miesięcznie na mieszkanie.
Prezydent RP podpisał nową ustawę, która wprowadza świadczenia mieszkaniowe dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Dzięki niej dodatek wyniesie od 900 do 1800 zł miesięcznie, a funkcjonariusze zamieszkali poza miejscem służby będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu sięgający do 220 zł.
Ustawa obejmuje m.in. Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu oraz służby wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Funkcjonariusz – od momentu mianowania na pierwsze stanowisko służbowe aż do zwolnienia – będzie mógł uzyskać zakwaterowanie w miejscu służby lub, w uzasadnionych przypadkach, w innej miejscowości. Wybór formy zakwaterowania spocznie na nim – lokal mieszkalny, kwatera tymczasowa, miejsce w internacie lub świadczenie pieniężne.
Nowe rozwiązania zastąpią dotychczasowe uprawnienia mieszkaniowe – takie jak prawo do lokalu, równoważnik za brak mieszkania czy pomoc na remont – systemem, który ma być elastyczny i dostosowany do realiów służby. Zwrot kosztów dojazdu obliczany będzie w zależności od odległości – do 30 km funkcjonariusz może liczyć na 140 zł miesięcznie, odległości powyżej 50 km skutkują dodatkiem w wysokości 220 zł.
Rzecznik Pałacu Prezydenckiego podkreślił, że podpis stanowi impuls do zwiększenia atrakcyjności zawodu i zmniejszenia braków kadrowych w formacjach mundurowych. Minister spraw wewnętrznych ocenił, że ustawa to zarówno forma pomocy, jak i zachęta do wstępowania do służby.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli jesteś funkcjonariuszem jednej ze służb objętych ustawą, możesz wkrótce zyskać realne wsparcie finansowe i możliwość wyboru formy zakwaterowania dopasowanej do Twoich potrzeb. W praktyce może to oznaczać mniej stresu o kwestię mieszkania i większą stabilność finansową. Jeśli myślisz o wstąpieniu do służb mundurowych – taka ustawa zwiększa ich atrakcyjność jako wyboru zawodowego. W szerszym kontekście to sygnał, że państwo chce mocniej zadbać o podstawowe warunki życia tych, którzy stoją na straży bezpieczeństwa.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.