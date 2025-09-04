Prezydent Karol Nawrocki jest już w Rzymie! Spotkanie z Premier Meloni i Papieżem.
Prezydent Nawrocki już w Rzymie, w planach rozmowy z Meloni i audiencja u papieża. Prezydent Karol Nawrocki wylądował w czwartek w Rzymie — to jego druga zagraniczna podróż po wizycie w Waszyngtonie.
Oficjalny program wizyty potrwa do piątku i obejmuje spotkania z najważniejszymi włoskimi przywódcami oraz chwilę refleksji u stóp papieskiego autorytetu.
Co czeka prezydenta RP w Wiecznym Mieście?
Po opuszczeniu lotniska w Ciampino prezydenta przywitał ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, Adam Kwiatkowski. W planach jest niemal mistyczna chwila modlitwa przy grobie papieża, poprowadzona przez biskupa Krzysztofa Nykiela w Kaplicy Świętego Sebastiana. Wieczorem Nawrocki spotka się z premier Włoch, Giorgią Meloni, w pałacu Palazzo Chigi to okazja do rozmowy o kluczowych tematach politycznych, w tym budowie koalicji krytycznej wobec umowy UE-Mercosur.
Najistotniejsze punkty wizyty
Na piątek zaplanowano szczyt w Watykanie — prezydent będzie gościł u papieża Leona XIV w Papieskiej Bibliotece. To symboliczny gest i potwierdzenie roli, jaką Nawrocki odgrywa na arenie międzynarodowej. Zapowiedzi mówią, że rozmowy będą dotyczyć współpracy politycznej, bezpieczeństwa regionalnego i pozycji Polski w Europie.
Ta podróż to jasny sygnał prezydent Nawrocki angażuje się osobiście w kluczowe fora dyplomatyczne, potwierdzając pozycję Polski w strategicznych relacjach z Zachodem.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.