Prezydent Nawrocki ogłosił doradców! Kim są jego najbliżsi współpracownicy?
Prezydent Karol Nawrocki ogłosił skład swojego zespołu doradców. W gronie trzynastu osób znaleźli się politycy i eksperci z różnych środowisk, w tym byli współpracownicy Andrzeja Dudy oraz znane postaci życia publicznego.
To oni będą doradzać Karolowi Nawrockiemu. Prezydent ogłosił skład zespołu
Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w poniedziałek grono swoich doradców. Jak podkreślił, wybrane osoby pochodzą z różnych środowisk, reprezentują odmienne branże i kwestie społeczne, a przede wszystkim są ekspertami w swoich dziedzinach. W nowym zespole znaleźli się zarówno współpracownicy znani z czasów Andrzeja Dudy, jak i nowe twarze.
Doradcy z doświadczeniem u poprzedniego prezydenta
Lista doradców liczy trzynaście osób. Wśród nich są politycy i działacze, którzy wcześniej pracowali przy Andrzeju Dudzie. To m.in. Beata Kempa, Błażej Poboży czy Alvin Gajadhur, a także Jan Józef Kasprzyk – były szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Prezydent powołał również doradców społecznych. W tym gronie znaleźli się m.in. była wiceminister cyfryzacji Wanda Buk, były europoseł Jacek Saryusz-Wolski czy historyk prof. Andrzej Nowak. Zdaniem Nawrockiego to osoby, które nie tylko posiadają bogate doświadczenie zawodowe, ale również „siłę intelektualną i umiejętność rozmowy z wieloma środowiskami”.
„Ciężka praca dla Polski”
Podczas ogłoszenia składu zespołu prezydent dziękował doradcom za przyjęcie zaproszenia do współpracy. Zaznaczył, że w ich życiorysach można znaleźć ciężką pracę dla kraju, a także gotowość do dialogu ponad podziałami. – Noszą w sobie głęboką siłę społeczną i intelektualną. Są ekspertami w swoich dziedzinach – mówił Karol Nawrocki.
