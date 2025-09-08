Prezydent Nawrocki w Wilnie. „Polacy za granicą priorytetem mojej prezydentury!”
Podczas wizyty na Litwie prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że jego kadencja będzie skoncentrowana na Polakach mieszkających poza granicami kraju. Spotykając się z rodakami w Wilnie, podkreślił znaczenie partnerskiej współpracy z Litwinami i gestami pamięci oddał hołd wspólnej historii.
Prezydent Nawrocki: Polacy za granicą priorytetem mojej prezydentury
Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Litwie podkreślił, że jednym z kluczowych priorytetów jego kadencji będzie troska o Polaków mieszkających poza granicami kraju. Spotykając się z rodakami w Wilnie, zaznaczył, że ich sprawy będą istotnym elementem polityki prezydenckiej.
Spotkania w Wilnie i rozmowy o współpracy
Podczas wizyty Nawrocki odbył rozmowy z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą oraz innymi litewskimi politykami. Dyskutowano o wspólnych projektach infrastrukturalnych, takich jak Rail Baltica i Via Baltica, a także o bezpieczeństwie w ramach NATO i Unii Europejskiej. Prezydent zaznaczył, że kwestie dotyczące Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce powinny być rozwiązywane w atmosferze partnerskiej debaty i wzajemnego szacunku.
– To będzie prezydentura, dla której Polacy poza granicami kraju są naprawdę ważni – powiedział Nawrocki, zwracając uwagę na znaczenie polskiej społeczności w Wilnie.
Gesty pamięci i symboliczne wizyty
W trakcie pobytu prezydent złożył kwiaty przy Ostrej Bramie, odwiedził cmentarze na Antokolu i Rossie oraz uczcił pamięć żołnierzy poległych w wojnie 1920 roku. Hołd oddany w miejscach ważnych dla historii Polski i Litwy miał wymiar symboliczny – podkreślał wspólne dziedzictwo oraz pamięć o bohaterach.
Polacy na Litwie w centrum uwagi
Spotkania z polską mniejszością na Litwie są tradycją wizyt polskich przywódców w tym kraju. Prezydent Nawrocki dziękował rodakom za pielęgnowanie kultury i języka oraz za ich wkład w życie społeczne i polityczne Litwy. Podkreślił, że Polacy w Wilnie byli pierwszą zagraniczną społecznością, z którą spotkał się po objęciu urzędu.
Po wizycie na Litwie prezydent uda się do Finlandii, gdzie również planowane są spotkania z przedstawicielami polskiej mniejszości. W kolejnych tygodniach Nawrocki odwiedzi także Berlin, gdzie – jak zapowiedział rzecznik – zamierza poruszyć temat reparacji wojennych.
