Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o pomocy dla Ukraińców! Chodzi o 800+
Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zawetował ustawę dotyczącą świadczeń dla obywateli Ukrainy. Jak wyjaśnił, jego zdaniem program „Rodzina 800 Plus” powinien obejmować jedynie tych uchodźców, którzy podjęli pracę w Polsce. Zapowiedział przygotowanie własnego projektu ustawy, a także działania na rzecz przeciwdziałania banderyzmowi.
Nie zgadzam się na preferencyjne traktowanie obywateli innych państw względem obywateli Rzeczypospolitej! pic.twitter.com/NXUj70zJqG
— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 25, 2025
„Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”
Podczas wystąpienia Nawrocki przypomniał, że od brutalnego ataku Rosji na Ukrainę minęło 3,5 roku. Podkreślił ogromną rolę solidarności Polaków, którzy od początku wojny udzielali uchodźcom wsparcia – zarówno materialnego, jak i instytucjonalnego. Jednak, jak zauważył, w tym czasie zmieniła się sytuacja społeczna i gospodarcza, a obecne przepisy wymagają korekty.
– Uważam, że świadczenie 800 Plus powinno trafiać wyłącznie do Ukraińców podejmujących pracę. Ustawa, którą otrzymałem, nie wprowadza tej zmiany, dlatego zdecydowałem się ją zawetować – stwierdził prezydent.
Opieka zdrowotna i zasady równości
Prezydent wskazał także na problem preferencyjnego traktowania obywateli Ukrainy w systemie ochrony zdrowia, mimo że część z nich nie odprowadza składek. – Polacy we własnym kraju nie mogą być traktowani gorzej niż goście z zagranicy – zaznaczył Nawrocki.
Nowe propozycje prezydenta
Prezydent przedstawił założenia własnego projektu ustawy. Zakłada on m.in.:
-
uzależnienie wypłaty świadczenia 800 Plus od podjęcia pracy przez obywateli Ukrainy,
-
wydłużenie okresu wymaganego do uzyskania polskiego obywatelstwa z 3 do 10 lat,
-
podwyższenie kar za nielegalne przekroczenie granicy do 5 lat więzienia,
-
wpisanie do prawa zapisu „stop banderyzmowi” i zrównanie symboliki banderowskiej z nazistowską i komunistyczną.
– Polskie obywatelstwo to zaszczyt, a także odpowiedzialność. Musimy dbać o wspólnotę narodową i uczciwe relacje polsko-ukraińskie – podkreślił Nawrocki.
Szef Gabinetu Prezydenta, Paweł Szefernaker, poinformował, że obecne przepisy wygasają z końcem września. Wyraził nadzieję, że nowy projekt prezydencki zostanie przyjęty przez parlament jeszcze przed tym terminem.
