Prezydent zapowiada rewolucję dla seniorów! Emerytury mają wzrosnąć o co najmniej 150 zł.
Prezydent proponuje rewolucję w waloryzacji emerytur projekt ustawy w drodze. Właśnie zapowiedziano, że wkrótce na stole pojawi się projekt ustawy dotyczący zasad waloryzacji emerytur i rent.
Nowe rozwiązania mają zagwarantować seniorom m.in. coroczną podwyżkę świadczenia o co najmniej 150 zł niezależnie od wskaźników inflacji. Tworzony mechanizm ma zmienić dotychczasowy model waloryzacji, który opiera się głównie na inflacji oraz realnym wzroście płac.
Dla emerytów oznacza to perspektywę wyższych miesięcznych świadczeń już w najbliższym czasie ważne będą także szczegóły: komu i kiedy przysługiwać będzie gwarantowana podwyżka oraz czy zmiany obejmą wszystkie grupy seniorów. Dla państwa to ogromny wydatek i poważne obciążenie budżetu, co może wpłynąć na tempo wdrożenia i ostateczny kształt regulacji.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli jesteś emerytem lub planujesz przejście na emeryturę, czas śledzić szczegóły proponowanej reformy może ona realnie poprawić Twoje dochody miesięczne. Warto także sprawdzić, jak obecnie wygląda Twoje świadczenie i czy zmiany w ustawodawstwie mogą wpłynąć na jego wysokość. Dla osób objętych niższymi emeryturami zapowiadane minimum może być realną ulgą w domowym budżecie.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
