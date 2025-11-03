Próbowały wjechać do Polski cudzymi paszportami. Straż Graniczna udaremniła próbę nielegalnego przekroczenia granicy
Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej udaremnili kolejną próbę nielegalnego wjazdu do Polski. Dwie obywatelki Sierra Leone próbowały przedostać się na terytorium naszego kraju, posługując się paszportami należącymi do innych osób.
Jak przekazała rzeczniczka Straży Granicznej Karolina Gałecka, kobiety chciały przekroczyć granicę metodą „na podobieństwo” – posługując się dokumentami, które nie należały do nich, ale do osób o zbliżonym wyglądzie. Funkcjonariusze SG szybko jednak zorientowali się, że coś jest nie tak.
Czujność funkcjonariuszy zapobiegła wjazdowi
Dzięki dokładnej kontroli dokumentów oraz obserwacji zachowania podróżnych funkcjonariusze ujawnili fałszywą tożsamość kobiet i zatrzymali je jeszcze przed przekroczeniem granicy. Jak informuje Straż Graniczna, próba zakończyła się niepowodzeniem, a cudzoziemki zostały przekazane do dalszych czynności służbom odpowiedzialnym za postępowanie w sprawach imigracyjnych.
Kolejny przykład skutecznej ochrony granicy
Straż Graniczna podkreśla, że to kolejny dowód skuteczności polskich funkcjonariuszy w zapobieganiu próbom nielegalnego wjazdu na terytorium kraju. W ostatnich miesiącach rośnie liczba przypadków, w których cudzoziemcy próbują dostać się do Polski, wykorzystując cudze dokumenty lub ich podrobione kopie.
„To przykład czujności i profesjonalizmu naszych funkcjonariuszy” – zaznaczyła Karolina Gałecka.
Straż Graniczna przypomina, że przekroczenie granicy przy użyciu dokumentów należących do innej osoby jest przestępstwem i wiąże się z konsekwencjami karnymi oraz wydaleniem z terytorium Unii Europejskiej.
