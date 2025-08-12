Promy w stolicy uziemione! Powód zaskoczył mieszkańców
Warszawa ponownie mierzy się z problemem niskiego poziomu Wisły. Z tego powodu stolica wstrzymała kursy trzech popularnych promów, a mieszkańcy i turyści muszą przygotować się na utrudnienia, które mogą potrwać dłużej niż zwykle.
Zawieszenie kursowania promów w Warszawie. Powodem niski stan wody
Warszawski Transport Publiczny poinformował o wstrzymaniu kursów promów „Wilga”, „Słonka” i „Pliszka”. Decyzja obowiązuje od dziś i pozostanie w mocy do odwołania. Przyczyną jest wyjątkowo niski stan wody w Wiśle, który uniemożliwia bezpieczne żeglowanie.
To nie pierwszy raz, kiedy poziom rzeki paraliżuje komunikację wodną w stolicy. W poprzednich latach, szczególnie podczas suchych, upalnych miesięcy, Wisła kilkakrotnie notowała rekordowo niskie stany, co prowadziło do podobnych zawieszeń kursów. Eksperci wskazują, że zjawisko może się nasilać w związku ze zmianami klimatu i brakiem regularnych opadów.
Sytuacja może potrwać, dopóki poziom wody nie wzrośnie do bezpiecznych wartości, co w sierpniu przy obecnej pogodzie może nie nastąpić szybko. WTP przeprasza mieszkańców i turystów za niedogodności.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.