Prosty trik na obniżenie rachunków za prąd nawet o połowę
Ceny energii elektrycznej w ostatnich latach mocno uderzyły po kieszeni wielu Polaków. Choć część osób rezygnuje z energochłonnych urządzeń lub wymienia sprzęt na energooszczędny, istnieje prosty sposób, który może zmniejszyć rachunki nawet o 50% — i wcale nie wymaga dużych inwestycji.
Kluczem jest zmiana godzin korzystania z prądu. Większość gospodarstw domowych w Polsce rozlicza się według taryfy jednostrefowej, w której cena energii jest stała przez całą dobę. Jednak przejście na taryfę dwustrefową (tzw. G12 lub G12w) pozwala płacić dużo mniej w godzinach nocnych i wczesnoporannych, a w przypadku taryfy weekendowej — także przez całe dni wolne od pracy. Różnice w stawkach potrafią sięgać nawet 60%.
Praktycznie oznacza to, że jeśli przesuniemy część codziennych czynności, takich jak pranie, zmywanie naczyń w zmywarce czy podgrzewanie wody, na godziny taniej energii, oszczędności mogą być naprawdę znaczące. Przykład? Pranie ustawione na godzinę 22:00 kosztuje niemal dwa razy mniej niż to wykonane o 18:00.
Drugim trikiem jest wyłączanie urządzeń z trybu czuwania. Telewizory, dekodery, konsole do gier i ładowarki zostawione w gniazdku potrafią w skali roku „zjeść” energię wartą nawet kilkaset złotych. Wystarczy listwa z wyłącznikiem, by jednym kliknięciem odciąć prąd od kilku sprzętów naraz.
Warto też korzystać z programatorów czasowych — to niewielkie urządzenia, które automatycznie włączają i wyłączają sprzęty o określonych porach. Dzięki nim można np. podgrzać wodę czy włączyć ogrzewanie elektryczne tylko wtedy, gdy jest to naprawdę potrzebne, bez ryzyka, że urządzenie będzie działało bez sensu przez całą noc czy dzień.
Oszczędności można zwiększyć również dzięki regularnej konserwacji sprzętów AGD. Brudny filtr w pralce, zanieczyszczona zmywarka czy osadzony kamień w czajniku sprawiają, że urządzenia pobierają więcej prądu, by wykonać tę samą pracę. Kilka minut poświęconych na czyszczenie raz w miesiącu może przełożyć się na realne zmniejszenie zużycia energii.
Co to oznacza dla czytelnika?
Wprowadzenie kilku prostych zmian w codziennych nawykach pozwoli znacząco obniżyć rachunki za prąd bez konieczności kupowania drogiego sprzętu czy instalowania paneli fotowoltaicznych. To realna szansa na zaoszczędzenie kilkuset złotych rocznie — pieniądze, które można przeznaczyć na inne potrzeby. W obliczu rosnących kosztów życia takie działania stają się coraz bardziej opłacalne i potrzebne.
