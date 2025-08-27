Przecław. Ogień objął dach hali magazynowej. Dym widać z kilku kilometrów
W Przecławiu pod Szczecinem wybuchł pożar nowej hali produkcyjno-magazynowej. Ogień objął dach budynku, a gęsty dym widać z wielu kilometrów. Na miejscu trwa akcja gaśnicza z udziałem kilku zastępów straży pożarnej.
W Przecławiu pod Szczecinem trwa akcja gaśnicza pożaru nowo wybudowanej hali produkcyjno-magazynowej. Ogień pojawił się w środę w południe i szybko zajął dach obiektu. Gęsty dym unoszący się nad miejscowością widać z odległości kilku kilometrów.
Pożar w hali przy Alei Kasztanowej
Straż pożarna otrzymała zgłoszenie około godziny 13. Jak informuje st. bryg. Przemysław Grzybowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Policach, ogień rozprzestrzenił się na dach hali przy ul. Kasztanowej 2. – Była to nowo wybudowana hala produkcyjno-magazynowa, która jeszcze nie była używana. W środku nie znajdowały się żadne materiały ani urządzenia, obiekt był pusty – przekazał strażak.
Akcja gaśnicza wciąż trwa
Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej. Sytuacja jest trudna, ponieważ pożar obejmuje dużą powierzchnię dachu i wciąż nie został opanowany. Strażacy skupiają się na zabezpieczeniu konstrukcji, by ogień nie rozprzestrzenił się na sąsiednie budynki.
Mieszkańcy okolicznych miejscowości donoszą, że gęsty, czarny dym unosi się nad Przecławiem i jest widoczny nawet z kilku kilometrów, w tym ze Szczecina. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Przyczyny pożaru nieznane
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia w pustej hali. Ustalenia w tej sprawie mają zostać przeprowadzone po zakończeniu akcji gaśniczej i zabezpieczeniu terenu.
