Przełom dla emerytów! Tysiące seniorów nie zapłacą już ani grosza abonamentu.

29 września 2025 13:14 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

 

Zmiana przepisów: więcej seniorów nie musi płacić abonamentu RTV. W 2025 roku wprowadzono istotną korektę prawa dotyczącego opłat RTV. Dzięki podniesieniu limitu dochodu uprawniającego do zwolnienia, znacznie większa grupa seniorów zostaje formalnie zwolniona z obowiązku płacenia abonamentu.

Fot. Shutterstock

Kluczową zmianą jest nowy próg emerytury. Według nowych regulacji osoby, które ukończyły 60 lat i otrzymują świadczenie emerytalne nieprzekraczające określonego limitu brutto teraz ustawionego na wyższym poziomie mogą skorzystać ze zwolnienia. Dotychczasowy próg był niższy, co sprawiało, że wielu seniorów z dochodami umiarkowanymi nadal musiało uiszczać opłatę.

Zmiany obejmują również inne grupy wyłączone z opłat. Od lat zwolnione są osoby powyżej 75. roku życia bez względu na wysokość świadczeń, renciści z orzeczeniem o wysokim stopniu niepełnosprawności, osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz korzystające ze świadczeń socjalnych lub pomocy społecznej. Teraz dzięki zmianom przepisów grono zwolnionych zostało poszerzone o tych, którzy wcześniej nie mieścili się w restrykcyjnych limitach.

Seniorzy, którzy zyskali nowe prawo zwolnienia, powinni udać się do placówki Poczty Polskiej z dokumentami potwierdzającymi wysokość emerytury (decyzja ZUS lub inny właściwy dokument) oraz dowodem osobistym i złożyć stosowne oświadczenie. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono dokumenty.

Zmiana ta ma wymiar społeczny i finansowy — wiele rodzin odciąży to z comiesięcznych wydatków na odbiorniki TV i radio. Jednocześnie poszerzenie zakresu zwolnień podkreśla kierunek, w którym idą plany reform w systemie medialnym mowa o finansowaniu mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa i stopniowym odchodzeniu od modelu abonamentu.

 

Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl 

