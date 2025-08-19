Przełom dla seniorów! To odkrycie, które zmienia życie emerytów.
To prawdziwa rewolucja w życiu polskich seniorów! Od 2023 roku każdy emeryt automatycznie zyskuje dostęp do mLegitymacji, czyli elektronicznej wersji tradycyjnej legitymacji emeryta-rencisty. Nie trzeba składać żadnych wniosków, chodzić do urzędu ani czekać w kolejkach w ZUS – wystarczy uruchomić aplikację mObywatel na smartfonie i dodać dokument.
Od tego momentu wszystkie przywileje, ulgi i zniżki są dosłownie w kieszeni. To rozwiązanie działa nie tylko dla nowych emerytów. Osoby, które uzyskały świadczenia przed styczniem 2023 roku i posiadają plastikową kartę, mogą swobodnie korzystać z obu wersji – tradycyjnej i cyfrowej. To ogromne ułatwienie, bo dostęp do zniżek obejmuje m.in. komunikację miejską i kolejową, sanatoria, instytucje kultury, a także zwolnienie z abonamentu RTV. Dokument pełni też ważną rolę przy świadczeniach NFZ, zapewniając bezpieczeństwo i wygodę.
Zgubiona plastikowa karta? Żaden problem. W kilka minut można aktywować nową mLegitymację w aplikacji. Jeśli jednak ktoś woli tradycyjny nośnik, wystarczy krótki wniosek złożony w ZUS – online lub pocztą – a nowa karta zostanie wydana i doręczona.
Elektroniczny dokument zawiera wszystkie kluczowe dane – imię, nazwisko, PESEL, rodzaj świadczenia, numer legitymacji i termin ważności – i ma dokładnie taką samą moc prawną jak plastikowy odpowiednik.
Seniorzy zyskują prosty, nowoczesny sposób na korzystanie z ulg, a ich portfele mogą realnie odetchnąć. Cyfrowa mLegitymacja to wygoda, bezpieczeństwo i oszczędności w jednym – praktyczne narzędzie, które pokazuje, że technologia może być codziennym wsparciem także dla starszego pokolenia.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.