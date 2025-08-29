Przełom na światowej liście! Awans Polski do TOP 20 gospodarek świata.
To moment historyczny – Polska znalazła się w gronie największych gospodarek świata, zajmując 20. miejsce i zostawiając za sobą Szwajcarię. Nominalny PKB Polski osiągnął poziom 0,98 bln USD, co daje nam 0,86% światowej gospodarki, podczas gdy Helweci notują 0,95 bln USD i 0,83%.
Ekonomiści są pod wrażeniem, od wejścia do Unii Europejskiej udział Polski w globalnym PKB wzrósł niemal o połowę, co przekłada się na rosnący poziom życia, siłę nabywczą i konsumpcję.
Polska goni Zachód i zmienia układ sił
Prognozy wskazują, że w najbliższych latach możemy stać się szóstą gospodarką Unii Europejskiej i siódmą w Europie, zaraz za Niemcami, Francją, Włochami, Hiszpanią, Holandią i Wielką Brytanią. To efekt nie tylko wzrostu gospodarczego, ale też stabilności finansowej, sprawnego pozyskiwania inwestycji i ekspansji eksportowej.
Od 2004 do 2025 roku polski PKB wzrósł blisko czterokrotnie, wyprzedzając Węgry, Austrię, Szwecję czy Czechy. Sukces odniosły także inne kraje regionu – Litwa i Estonia – ale to Polska wyrasta dziś na lidera Europy Środkowo-Wschodniej.
Inwestycje w przyszłość
Ekonomiści podkreślają, że kluczem do utrzymania pozycji będzie inwestowanie w innowacje, infrastrukturę i nowoczesne technologie. W planach znajdują się nakłady na badania i rozwój rzędu 2,5% PKB, budowa 8 tys. km nowych autostrad, 500 km kolei dużych prędkości oraz rozwój sektora półprzewodników i technologii kosmicznych.
„Poland’s moment” – czas przełomu
Świat zauważa, że Polska przeszła drogę od kraju transformacji gospodarczej do globalnego gracza. Nasza gospodarka nie tylko przetrwała kryzysy finansowe i wojnę za wschodnią granicą, ale także potrafiła wykorzystać swoją pozycję do wzrostu, którego tempo zaskakuje największe ośrodki analityczne.
Awans do G-20 to nie tylko prestiż, ale dowód, że Warszawa gra już w pierwszej lidze światowej gospodarki. To przełom, który daje Polakom powód do dumy i stawia nasz kraj w centrum ekonomicznych rozgrywek XXI wieku.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.