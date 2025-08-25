Przełom w prawie! Od 2026 wielkie zmiany w darmowej pomocy prawnej, ustawa już podpisana.
Od 2026 roku łatwiejszy dostęp do darmowej pomocy prawnej, rewolucyjne zmiany podpisane przez prezydenta. Od stycznia 2026 roku Polacy będą mogli w prostszy sposób skorzystać z darmowej pomocy prawnej. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy, która otwiera drogę do prawdziwej rewolucji w tym obszarze.
Darmowa pomoc prawna także zdalnie
Najważniejszą zmianą jest możliwość korzystania z porad prawnych na odległość. Do tej pory konsultacje zdalne były dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, takich jak pandemia. Teraz staną się codziennością.
Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami, mające trudności w poruszaniu się, przebywające poza granicami kraju czy zmagające się z barierami komunikacyjnymi, będą mogły zasięgnąć porady prawnej przez telefon lub internet.
Mniej biurokracji, więcej dostępności
Nowelizacja przewiduje także uproszczenie formalności – oświadczenie o braku środków na prawnika będzie można złożyć ustnie podczas zdalnej konsultacji. Zmiany obejmą również przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy do tej pory mieli utrudniony dostęp do darmowych porad.
System darmowej pomocy prawnej w Polsce obejmuje poradnictwo obywatelskie, konsultacje prawnicze oraz mediacje. W całym kraju działa już około 1500 punktów, a umówienie wizyty możliwe jest przez telefon, mail, formularz internetowy lub w starostwie.
Odpowiedź na krytykę NIK
Jak podkreślił wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, zmiany to reakcja na raport Najwyższej Izby Kontroli z 2024 roku. Dokument wskazywał na liczne uchybienia – zbyt małą liczbę udzielanych porad, brak dostosowania punktów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy niewystarczającą promocję systemu.
Przełom dla obywateli
Nowe przepisy mają zwiększyć realną dostępność darmowej pomocy prawnej i sprawić, że będzie ona wreszcie praktycznym narzędziem wsparcia dla każdego. To przełom, który może zmienić życie wielu osób – szczególnie tych, które do tej pory były pozbawione szansy na profesjonalną poradę prawną z powodu barier finansowych lub zdrowotnych.
Dla tysięcy obywateli oznacza to jedno – wreszcie prawo będzie na wyciągnięcie ręki, bez konieczności wychodzenia z domu.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.