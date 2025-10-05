Przełom w relacjach! Ukraina wyda Polsce nowe pozwolenia na ekshumacje ofiar.

5 października 2025 13:35 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Ukraina wyda Polsce nowe pozwolenia na poszukiwania i ekshumacje. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zapowiedział, że wkrótce zostaną wydane kolejne zezwolenia na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne na terenach historycznych, w tym w Ugłach na Wołyniu oraz w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim.

Dyplomata podkreślił, że oba państwa mają już ustalenia, które będą konsekwentnie realizowane. Strona ukraińska jest gotowa do udzielenia zezwoleń w najbliższych tygodniach, tak by prace mogły objąć nie tylko wcześniej zgłoszone miejsca, lecz także inne lokalizacje, zgłoszone przez strony polską i ukraińską.

Obecnie trwają prace w Jureczkowej na Podkarpaciu, gdzie eksperci ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej poszukują szczątków żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii. Polska strona zapewniła pełne wsparcie organizacyjne, techniczne i logistyczne, umożliwiając zespołom działanie w terenie.

To kolejny sygnał na pogłębiającą się współpracę polsko-ukraińską w obszarze pamięci historycznej. Zezwolenia na ekshumacje i poszukiwania pozwalają na ustalenie losów osób zaginionych w czasie konfliktów XX wieku oraz na uczczenie ich pamięci.

 

 

 

