Przełom w relacjach! Ukraina wyda Polsce nowe pozwolenia na ekshumacje ofiar.
Ukraina wyda Polsce nowe pozwolenia na poszukiwania i ekshumacje. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zapowiedział, że wkrótce zostaną wydane kolejne zezwolenia na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne na terenach historycznych, w tym w Ugłach na Wołyniu oraz w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim.
Dyplomata podkreślił, że oba państwa mają już ustalenia, które będą konsekwentnie realizowane. Strona ukraińska jest gotowa do udzielenia zezwoleń w najbliższych tygodniach, tak by prace mogły objąć nie tylko wcześniej zgłoszone miejsca, lecz także inne lokalizacje, zgłoszone przez strony polską i ukraińską.
Obecnie trwają prace w Jureczkowej na Podkarpaciu, gdzie eksperci ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej poszukują szczątków żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii. Polska strona zapewniła pełne wsparcie organizacyjne, techniczne i logistyczne, umożliwiając zespołom działanie w terenie.
To kolejny sygnał na pogłębiającą się współpracę polsko-ukraińską w obszarze pamięci historycznej. Zezwolenia na ekshumacje i poszukiwania pozwalają na ustalenie losów osób zaginionych w czasie konfliktów XX wieku oraz na uczczenie ich pamięci.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.