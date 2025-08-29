Przełom w służbie zdrowia! Koniec kolejek od nowego roku.
Polska służba zdrowia wkracza w nową erę. Od stycznia 2026 roku centralna e-rejestracja stanie się obowiązkowa w całym kraju, a pacjenci zyskają wygodny dostęp do specjalistów bez konieczności dzwonienia, stania w kolejkach czy szukania wolnych terminów. Pilotaż udowodnił, że cyfrowe zapisy działają i teraz czas na ogólnopolskie wdrożenie.
Jak będzie działać system
Wystarczy zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta lub skorzystać z aplikacji mojeIKP, by w kilka chwil wybrać dogodny termin wizyty. Nowa funkcja pozwoli także przełożyć lub odwołać spotkanie jednym kliknięciem, a system wyśle automatyczne przypomnienie SMS lub e-mailem. Szczególną nowością będzie „poczekalnia” – lista wolnych miejsc pojawiających się w grafiku, którą pacjent może śledzić w czasie rzeczywistym.
Obowiązek dla placówek
Przychodnie i poradnie specjalistyczne muszą zintegrować swoje systemy z centralną e-rejestracją do połowy 2026 roku. W przeciwnym razie grozi im utrata finansowania z NFZ. Placówki uczestniczące w pilotażu mogą liczyć na wsparcie – jednorazowe dofinansowanie na wdrożenie nowej technologii oraz ryczałt za każdą umówioną wizytę online.
Nowoczesna medycyna i komfort pacjenta
E-rejestracja to nie tylko mniej „martwych okienek” i skrócony czas oczekiwania. To prawdziwy przełom w codziennym funkcjonowaniu ochrony zdrowia. Dzięki cyfrowemu systemowi kolejki będą bardziej przejrzyste, a pacjenci zyskają pełną kontrolę nad swoimi wizytami.
Nowa jakość życia i leczenia
Rewolucja cyfrowa w służbie zdrowia oznacza ogromne ułatwienie dla pacjentów i personelu. Polska stawia na wygodę, oszczędność czasu i lepszą organizację leczenia. Nigdy jeszcze dostanie się do lekarza nie było tak proste – od 2026 roku kolejki i stresujące wizyty przejdą do historii.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.