Przemytnik ludzi w rękach prokuratury! Pomagał Ukraińcom uciekać przed poborem.
Mołdawianin odpowie za przemyt Ukraińców uchylających się od służby wojskowej. Prokuratura postawiła zarzut 27-letniemu mężczyźnie, który miał organizować przerzut Ukraińców uchylających się od służby wojskowej przez Mołdawię do Niemiec. Grozi mu do dwunastu lat więzienia.
Postępowanie wykazało, że proceder trwał w latach 2022–2024 a jego organizator osiągnął korzyści majątkowe rzędu ponad 500 tysięcy dolarów. Śledczy ustalili, że za każdego przemycanego poborowego siatka pobierała od 5 do 10 tysięcy dolarów. Podejrzany miał rekrutować osoby zainteresowane ucieczką, planować trasę przemytu, w tym przez separatystyczny region Naddniestrza, oraz koordynować transfer środków często w kryptowalutach.
Do zarzutów dołączyła się propozycja kary finansowej oprócz więzienia mężczyzna może zostać obciążony grzywną w wysokości miliona mołdawskich lei. Sprawa może mieć szerokie implikacje polityczne i prawne, biorąc pod uwagę trudną relację między Mołdawią, Naddniestrzem oraz presję migracyjną wynikającą z konfliktu za wschodnią granicą.
Ta historia pokazuje, jak wojna i konieczność mobilizacji prowadzą do rozwoju mafijnych sieci przerzutu ludzi. Jeśli interesujesz się tematami międzynarodowymi, bezpieczeństwem lub migracją — to kolejny sygnał, że konflikty generują nielegalne kanały transportu i ludzi, które są trudne do wykrycia. Dla obywatela to przypomnienie, że nawet w odległych konflikcie strefach działania przestępcze mogą rzucać cień na stabilność całych regionów.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.