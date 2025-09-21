Przerażające odkrycie w mazowieckim lesie. Na miejscu działa wojsko i służby

21 września 2025 11:44 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W sobotni poranek w miejscowości Wodynie (pow. siedlecki) doszło do niepokojącego znaleziska. Około godziny 9:00, w lesie oddalonym o kilometr od najbliższych zabudowań, grzybiarze natrafili na szczątki nieznanego obiektu. Jak relacjonuje mazowiecka policja, znalezisko przypominało fragmenty drona.

Fot. Warszawa w Pigułce

Znalezione części leżały na odcinku kilkudziesięciu metrów, co może sugerować, że obiekt wcześniej się rozpadł lub rozbił.

Na miejsce błyskawicznie przybyli funkcjonariusze, którzy zabezpieczyli teren i elementy znaleziska. Sprawa została natychmiast przekazana innym służbom – na miejsce wezwano Żandarmerię Wojskową oraz prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach.

Śledztwo trwa, a służby nie udzielają na razie więcej informacji. Nie wiadomo, czy mamy do czynienia z urządzeniem cywilnym, wojskowym, czy być może obcym obiektem technologicznym. Teren został objęty szczególnym nadzorem.

To już kolejny przypadek w ostatnich miesiącach, gdy cywile przypadkowo odkrywają elementy przypominające bezzałogowe maszyny latające. W obliczu napiętej sytuacji międzynarodowej każde takie znalezisko traktowane jest z najwyższą powagą.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl