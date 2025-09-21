Przerażające odkrycie w mazowieckim lesie. Na miejscu działa wojsko i służby
W sobotni poranek w miejscowości Wodynie (pow. siedlecki) doszło do niepokojącego znaleziska. Około godziny 9:00, w lesie oddalonym o kilometr od najbliższych zabudowań, grzybiarze natrafili na szczątki nieznanego obiektu. Jak relacjonuje mazowiecka policja, znalezisko przypominało fragmenty drona.
Dziś około godz. 9 w m. Wodynie w pow. siedleckim w lesie na odcinku kilkudziesięciu metrów, około 1 km od zabudowań, grzybiarze ujawnili części obiektu przypominającego drona. Policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce ich odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby,…
Znalezione części leżały na odcinku kilkudziesięciu metrów, co może sugerować, że obiekt wcześniej się rozpadł lub rozbił.
Na miejsce błyskawicznie przybyli funkcjonariusze, którzy zabezpieczyli teren i elementy znaleziska. Sprawa została natychmiast przekazana innym służbom – na miejsce wezwano Żandarmerię Wojskową oraz prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach.
Śledztwo trwa, a służby nie udzielają na razie więcej informacji. Nie wiadomo, czy mamy do czynienia z urządzeniem cywilnym, wojskowym, czy być może obcym obiektem technologicznym. Teren został objęty szczególnym nadzorem.
To już kolejny przypadek w ostatnich miesiącach, gdy cywile przypadkowo odkrywają elementy przypominające bezzałogowe maszyny latające. W obliczu napiętej sytuacji międzynarodowej każde takie znalezisko traktowane jest z najwyższą powagą.
