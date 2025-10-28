Przerażający schemat oszustwa!. Policja alarmuje: nikt nie jest bezpieczny
To jedna z najbardziej szokujących spraw ostatnich miesięcy. 32-letnia kobieta z powiatu biłgorajskiego została aresztowana po tym, jak – działając w zorganizowanej grupie – wyłudziła od 69-letniego mieszkańca powiatu zamojskiego ponad 320 tysięcy złotych. Mężczyzna był przekonany, że inwestuje w kryptowaluty i giełdę towarową. W rzeczywistości wpłacał pieniądze na konta oszustów.
Zaczęło się niewinnie – od reklamy w Internecie
Senior znalazł w sieci reklamę zachęcającą do inwestowania online. Wypełnił formularz kontaktowy, po czym zadzwonił do niego „doradca inwestycyjny”. Kobieta podająca się za przedstawicielkę renomowanej platformy zapewniała go o ogromnych zyskach. 69-latek zaczął przelewać pieniądze na wskazane konta, wierząc, że pomnaża swoje oszczędności.
Wkrótce pojawił się „opiekun klienta”, który instruował go, jak wykonywać kolejne przelewy. Oszuści działali perfekcyjnie – kontaktowali się telefonicznie, wysyłali potwierdzenia transakcji i logowali się do fałszywej strony inwestycyjnej, która do złudzenia przypominała oryginalną platformę giełdową.
Spotkanie, które przypieczętowało tragedię
Zaufanie 69-latka było tak duże, że kiedy kobieta poprosiła o osobiste spotkanie w Zamościu, zgodził się bez wahania. Podczas rozmowy przekazał jej 50 tysięcy złotych w gotówce. Dopiero po kilku dniach, gdy opowiedział o „inwestycji” synowi, okazało się, że padł ofiarą sprytnego oszustwa. W sumie mężczyzna stracił około 750 tysięcy złotych – swoje życiowe oszczędności.
Skomplikowana siatka przestępcza
Śledztwo prowadzone przez policjantów z Zamościa i Lublina ujawniło, że 32-latka była częścią większej grupy, która zajmowała się oszustwami inwestycyjnymi w całym kraju. Kobieta zakładała rachunki bankowe na swoje dane, które służyły do przyjmowania pieniędzy od ofiar. Następnie wpłacała gotówkę w bitomatach, by ukryć ślad transakcji i przekazać środki współpracownikom.
Podczas zatrzymania funkcjonariusze znaleźli przy niej kilkanaście kart bankowych, kilka telefonów i gotówkę. Kobieta trafiła do aresztu, a sąd zdecydował o tymczasowym pozbawieniu wolności na okres trzech miesięcy. Za udział w oszustwie grozi jej do 10 lat więzienia.
Policja ostrzega: to coraz częstszy scenariusz
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie apeluje, by zachować maksymalną ostrożność wobec ofert inwestycyjnych w internecie. – To bardzo niebezpieczny trend. Oszuści wykorzystują ludzką naiwność, wiarę w szybki zysk i brak wiedzy o finansach. Stosują coraz bardziej zaawansowane metody, często podszywając się pod znane instytucje – ostrzegają funkcjonariusze.
Jak rozpoznać podobne oszustwo:
-
Nigdy nie inwestuj przez link z reklamy w mediach społecznościowych.
-
Zawsze sprawdzaj, czy platforma finansowa posiada polską licencję KNF.
-
Nie ufaj „doradcom”, którzy dzwonią z zagranicznych numerów.
-
Nie przekazuj gotówki ani danych logowania osobom trzecim.
-
Jeśli masz wątpliwości – skontaktuj się z bankiem lub policją.
Co to oznacza dla czytelników
Ta historia to przestroga dla każdego, kto choć raz pomyślał o inwestycji w internecie. Oszuści nie wybierają ofiar przypadkowo – wyszukują osoby starsze, samotne lub mniej doświadczone finansowo. Policja apeluje, by nie ufać obietnicom szybkiego zysku i natychmiast zgłaszać podejrzane oferty.
