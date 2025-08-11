Przygotuj plecak ewakuacyjny. Te rzeczy mogą uratować Ci życie w kryzysie

11 sierpnia 2025 08:42 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W sytuacji nagłego zagrożenia, kiedy liczy się każda minuta, dobrze spakowany plecak ewakuacyjny może zdecydować o bezpieczeństwie Twoim i Twojej rodziny. Eksperci ds. bezpieczeństwa podkreślają, że nie chodzi o panikę, lecz o zdrowy rozsądek – kryzys może pojawić się w postaci pożaru, powodzi, awarii chemicznej czy nawet długotrwałej przerwy w dostawie prądu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Dlaczego warto mieć plecak ewakuacyjny?

W przypadku wezwania do natychmiastowego opuszczenia domu, nie będzie czasu na zastanawianie się, co zabrać. Plecak ewakuacyjny pozwala zyskać te cenne minuty i uniknąć chaosu. Powinien być spakowany wcześniej, przechowywany w łatwo dostępnym miejscu i dostosowany do liczby domowników.

Co powinno znaleźć się w środku?

Lista podstawowych rzeczy jest uniwersalna, ale należy ją dostosować do własnych potrzeb. Eksperci rekomendują:

  • Woda – minimum 1,5 litra na osobę, najlepiej w butelkach lub workach awaryjnych.

  • Żywność – wysokoenergetyczne produkty o długim terminie ważności, np. batony proteinowe, konserwy, suchary wojskowe.

  • Latarka z zapasowymi bateriami lub ładowaniem solarnym.

  • Powerbank naładowany i gotowy do użycia.

  • Apteczka z podstawowymi lekami, opatrunkami, środkami odkażającymi.

  • Dokumenty w wodoodpornej kopercie: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, polisy ubezpieczeniowe, numery kontaktowe.

  • Odzież na zmianę i bielizna termiczna.

  • Śpiwór lub koc termiczny NRC.

  • Narzędzia wielofunkcyjne – scyzoryk lub multitool.

  • Maski ochronne lub półmaski filtrujące.

Dodatki dla rodzin z dziećmi i seniorami

Jeśli w gospodarstwie są dzieci, warto uwzględnić pieluchy, ulubione zabawki, mleko modyfikowane czy książeczki. Dla seniorów i osób przewlekle chorych – zapas leków na co najmniej tydzień oraz pomocnicze sprzęty medyczne.

Jak przechowywać i aktualizować zawartość?

Plecak powinien być sprawdzany co kilka miesięcy, aby wymienić przeterminowaną żywność czy baterie. Najlepiej umieścić go w miejscu blisko drzwi wejściowych lub garażu, aby można było go szybko zabrać.

Co to oznacza dla czytelnika
Mając przygotowany plecak ewakuacyjny, zyskujesz spokój ducha i pewność, że w razie kryzysu jesteś w stanie działać natychmiast. To inwestycja w bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich, która kosztuje niewiele, a może uratować życie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl