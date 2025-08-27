Przyjdą i każą się wyprowadzić. Rząd da tylko 120 dni!
Rząd przyjął zmiany w ustawie o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Nowe przepisy wprowadzają minimalny termin 120 dni na wyprowadzkę z nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję i gwarantują szybsze wypłaty odszkodowań. To reakcja na dotychczasowe skargi mieszkańców, którzy często musieli opuszczać domy w pośpiechu i bez jasnych zasad rekompensaty.
Rząd wprowadza nowe zasady dotyczące wywłaszczeń pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o CPK. Zmiany mają ułatwić realizację inwestycji, ale też zagwarantować mieszkańcom dodatkową ochronę. Najważniejsza z nich to wprowadzenie minimalnego terminu na wyprowadzkę – 120 dni.
Nowe przepisy mają chronić mieszkańców
Dotychczas ustawa o CPK nie przewidywała jasnego minimalnego czasu, jaki mieszkańcy mieli na opuszczenie wywłaszczonych nieruchomości. Często prowadziło to do sytuacji, w których ludzie musieli opuścić domy w krótkim czasie. Teraz to się zmieni – ustawowy termin wyprowadzki nie będzie mógł być krótszy niż 120 dni.
Czas ten będzie liczony od dnia, gdy decyzja lokalizacyjna stanie się ostateczna. Jeśli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, termin będzie biegł od wydania decyzji odszkodowawczej w pierwszej instancji.
Jasne zasady wypłaty odszkodowań
Nowelizacja zakłada również wprowadzenie precyzyjnych terminów dotyczących wypłat odszkodowań. Wojewoda będzie miał maksymalnie 30 dni od ostateczności decyzji lokalizacyjnej, lub 60 dni od nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności, na ustalenie kwoty odszkodowania.
Nowością jest także możliwość ubiegania się o zaliczkę w wysokości 85 proc. ustalonego odszkodowania. Rozszerzono katalog osób uprawnionych – obejmuje to już nie tylko właścicieli zabudowanych nieruchomości, ale także posiadaczy działek niezabudowanych. Zaliczka ma być wypłacana w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.
CPK – inwestycja strategiczna, ale kontrowersyjna
Centralny Port Komunikacyjny to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Ma połączyć transport lotniczy, kolejowy i drogowy, a w założeniach stać się jednym z głównych węzłów komunikacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie projekt od początku budzi kontrowersje – głównie z powodu wywłaszczeń i kosztów dla budżetu państwa.
Przyjęte zmiany mają usprawnić proces budowy, a jednocześnie zagwarantować, że osoby, których nieruchomości znajdą się na terenie inwestycji, nie zostaną bez zabezpieczenia i środków do życia.
