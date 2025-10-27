Ptasia grypa szaleje! Wybito już 400 tysięcy sztuk drobiu. Dramat rolników.
Ptasia grypa znów uderza, wybito już setki tysięcy sztuk drobiu. Nasi sąsiedzi mierzą się z największym od lat wybuchem ptasiej grypy.
W ostatnich tygodniach wirus H5N1 rozprzestrzenił się w wielu regionach kraju, zmuszając służby do wybicia około 400 tysięcy sztuk drobiu. To dramat dla rolników, ale też poważne ostrzeżenie dla całej Europy.
Lawinowo rosnące ogniska choroby wykryto zarówno wśród dzikich ptaków, jak i na fermach przemysłowych. Władze wprowadziły zakaz przemieszczania drobiu w regionach wysokiego ryzyka, a weterynarze w całym kraju pracują w trybie kryzysowym. Eksperci alarmują, że sytuacja jest poważna i może mieć długofalowe skutki gospodarcze.
Wirus H5N1 to jedna z najbardziej zaraźliwych odmian ptasiej grypy. Choć nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, jego rozprzestrzenianie się jest wyjątkowo trudne do opanowania. Ptak, który zetknie się z wirusem, niemal zawsze ginie. Dlatego jedynym sposobem na zatrzymanie choroby jest natychmiastowe wybicie zakażonych stad i wprowadzenie surowych ograniczeń sanitarnych.
Sytuacja w Niemczech budzi niepokój także w krajach sąsiednich. Polska, jako największy producent drobiu w Unii Europejskiej, znajduje się na linii potencjalnego zagrożenia. Każde nowe ognisko w Niemczech zwiększa ryzyko przeniesienia wirusa przez dzikie ptactwo. To może oznaczać straty sięgające milionów złotych i problemy z eksportem mięsa drobiowego.
Co to oznacza dla konsumentów
Eksperci ostrzegają, że jeśli sytuacja się pogorszy, ceny drobiu w Europie mogą znacznie wzrosnąć. Wybicie setek tysięcy sztuk to nie tylko dramat hodowców, ale też uderzenie w łańcuch dostaw. Mniej mięsa na rynku oznacza wyższe ceny w sklepach i restauracjach.
Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Konsumenci powinni unikać kontaktu z dzikimi ptakami, a drób kupować wyłącznie ze sprawdzonych źródeł. Hodowcy z kolei muszą rygorystycznie przestrzegać zasad bioasekuracji i zgłaszać każdą niepokojącą sytuację.
Ptasia grypa w Niemczech to nie tylko lokalny problem, ale sygnał ostrzegawczy dla całej Europy. Wirus rozprzestrzenia się szybko i bez ostrzeżenia. Tym razem może uderzyć bliżej, niż ktokolwiek przypuszcza.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.