Putin o rozmowach pokojowych: „Niech Zełenski przyjedzie do Moskwy”

4 września 2025 08:12 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Władimir Putin po raz kolejny zadeklarował gotowość do rozmów z Wołodymyrem Zełenskim, ale tylko w Moskwie. Rosyjski przywódca twierdzi, że „zwycięstwo zdrowego rozsądku” może zakończyć wojnę, choć jednocześnie rosyjskie ataki na Ukrainę nie ustają.

Fot. Warszawa w Pigułce

Putin stawia warunek. Spotkanie z Zełenskim tylko w Moskwie

Władimir Putin po raz kolejny ogłosił, że jest gotowy na rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim – ale tylko pod warunkiem, że odbędą się one w Moskwie. Rosyjski przywódca powtórzył swoje stanowisko podczas wizyty w Chinach, twierdząc, że „jeśli zwycięży zdrowy rozsądek, możliwe będzie zakończenie wojny w sposób akceptowalny dla wszystkich stron”.

Propozycja rozmów w Moskwie

– Niech Zełenski przyjedzie do Moskwy, wtedy się z nim spotkam – stwierdził Putin, dodając, że jest otwarty na negocjacje, jeśli zostaną one odpowiednio przygotowane. To nie pierwsza taka deklaracja. Już wcześniej, przy okazji spotkania Zełenskiego z przywódcami europejskimi i prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie, Putin wysunął podobną propozycję.

Zełenski deklarował, że jest gotów do rozmowy z rosyjskim przywódcą, ale dotychczas konsekwentnie odrzucał wariant negocjacji w Moskwie.

Rosyjska narracja kontra realia wojny

Putin powtórzył swoją tezę, że Rosja „nie walczy o zajęcie terenów Ukrainy, lecz o prawa jej mieszkańców”. Jednocześnie zapewniał, że celem Kremla jest „rozwiązanie konfliktu w sposób sprawiedliwy”. Słowa te kontrastują z rzeczywistością – rosyjskie rakiety i drony nadal uderzają w ukraińskie miasta, niszcząc infrastrukturę cywilną i powodując kolejne ofiary wśród ludności.

Rosyjski przywódca ponownie wyraził także sprzeciw wobec ewentualnego członkostwa Ukrainy w NATO, nazywając je zagrożeniem dla bezpieczeństwa Rosji.

Przyszłość negocjacji pozostaje niepewna

Rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją były już podejmowane m.in. w Stambule, jednak bez realnych postępów. Ich potrzebę podkreślał także Donald Trump po spotkaniu z Putinem na Alasce. Jak wskazują eksperci, zarówno Zełenski, jak i Putin nie są obecnie gotowi na kompromis, co stawia przyszłość negocjacji pod dużym znakiem zapytania.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl