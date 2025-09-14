Rachunki za prąd i ogrzewanie pod kontrolą! Sejm przegłosował nowe wsparcie. Sprawdź, ile możesz dostać
To już pewne – Polacy otrzymają bony na ogrzewanie, a ceny prądu zostaną zamrożone do końca 2025 roku. Sejm zatwierdził ustawę, która ma bezpośredni wpływ na domowe finanse milionów gospodarstw.
Bony cieplne wchodzą w życie – kto je dostanie?
Sejm w piątek przyjął ustawę, która wprowadza bon ciepłowniczy dla osób korzystających z ciepła systemowego oraz zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Dzięki nowym przepisom cena prądu do końca 2025 roku nie przekroczy 500 zł netto za megawatogodzinę (MWh).
Bon cieplny ma pomóc tym rodzinom, które spełniają określone kryteria dochodowe:
-
do 3 272,69 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym,
-
do 2 454,52 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.
Pomoc będzie przyznawana dwukrotnie – za drugą połowę 2025 roku oraz za cały 2026 rok.
Ile wyniesie bon ciepłowniczy?
Wysokość świadczenia będzie zależna od cen ciepła, jakie płaci gospodarstwo domowe:
Za okres lipiec – grudzień 2025 r.:
-
500 zł, jeśli cena ciepła to 170–200 zł/GJ,
-
1000 zł przy cenach 200–230 zł/GJ,
-
1750 zł gdy cena przekroczy 230 zł/GJ.
Za cały rok 2026:
-
1000 zł (170–200 zł/GJ),
-
2000 zł (200–230 zł/GJ),
-
3500 zł, jeśli cena będzie wyższa niż 230 zł/GJ.
Minimalna kwota bonu to 20 zł. Dodatkowo wprowadzono zasadę „złotówka za złotówkę” – jeśli dochód przekroczy próg, bon zostanie odpowiednio zmniejszony.
Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski będzie można składać w urzędach gmin, miast lub u wójtów i burmistrzów. Dokładne terminy i szczegóły pojawią się niebawem na stronach urzędów.
Prąd tańszy tylko do końca roku
Oprócz bonów cieplnych, nowa ustawa zapewnia zamrożenie cen prądu do 31 grudnia 2025 roku. Po tym czasie rachunki mogą wzrosnąć – dlatego rząd zapowiada dalsze prace nad systemowymi rozwiązaniami, które miałyby ustabilizować ceny energii.
Co to oznacza dla czytelnika?
Nowe przepisy to konkretna ulga dla domowego budżetu. W dobie rosnących kosztów życia i niepewności na rynku energii, zamrożenie cen i dopłaty do ogrzewania mogą przynieść realną oszczędność. Jeśli spełniasz kryteria dochodowe, koniecznie złóż wniosek – możesz zyskać nawet 3500 zł.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.