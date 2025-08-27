Rada Gabinetowa u prezydenta. Tusk i rząd z raportem o stanie państwa [27.08.2025]
W środę w Pałacu Prezydenckim zbiera się Rada Gabinetowa zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Na spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem i ministrami rządu omawiane będą kluczowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa państwa, stanu finansów publicznych oraz strategicznych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny i elektrownie jądrowe. Ważnym punktem obrad będzie także ochrona polskiego rolnictwa.
Rada Gabinetowa w Pałacu Prezydenckim. Bezpieczeństwo, budżet i inwestycje na agendzie
W środę rano w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się posiedzenie Rady Gabinetowej, zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego. W obradach wezmą udział premier Donald Tusk oraz ministrowie jego rządu. Spotkanie ma na celu omówienie kluczowych wyzwań stojących przed państwem – od finansów publicznych, przez strategiczne inwestycje infrastrukturalne, aż po ochronę polskiego rolnictwa.
Główne tematy obrad
Prezydent Nawrocki zapowiedział Radę w trakcie swojego niedawnego orędzia w Sejmie, argumentując, że konieczna jest pełna wiedza na temat stanu państwa. Porządek obrad obejmuje kwestie budżetu oraz przyszłości inwestycji rozwojowych – w tym Centralnego Portu Komunikacyjnego i budowy elektrowni jądrowych. Ważnym punktem będzie także bezpieczeństwo ekonomiczne polskiej wsi i ochrona rolnictwa przed skutkami umów handlowych zawieranych przez Unię Europejską.
Rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiedział, że premier zabierze głos w części otwartej dla mediów. Podkreślił, że Rada Gabinetowa nie podejmuje decyzji, a jej celem jest stworzenie przestrzeni do rozmowy między prezydentem a członkami Rady Ministrów.
Tło polityczne i napięcia
W obozie rządowym spotkanie budzi sporo emocji. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że celem ministrów będzie „wyprowadzenie prezydenta z błędu” w sprawach strategicznych inwestycji. Wskazywał przy tym przykłady prowadzonych przez rząd projektów, takich jak budowa tunelu kolejowego koło Limanowej czy rozwój portu kontenerowego w Świnoujściu. Wicepremier zwrócił też uwagę na konieczność rzetelnej dyskusji o imporcie zbóż z Ukrainy i ochronie polskich rolników przed nieuczciwą konkurencją.
Możliwe dodatkowe wątki
Choć porządek obrad nie przewiduje innych tematów, Kancelaria Prezydenta nie wyklucza, że podczas spotkania pojawi się również kwestia nadchodzącej wizyty prezydenta Nawrockiego w Waszyngtonie. To może nadać rozmowom dodatkowy wymiar polityczny w kontekście relacji polsko-amerykańskich.
Nastroje przed rozpoczęciem Rady są napięte, a obserwatorzy przewidują, że środowe spotkanie może przerodzić się w ostrą polityczną dyskusję między prezydentem a rządem Donalda Tuska.
