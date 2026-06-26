Rada Warszawy podjęła decyzję ws. Rafała Trzaskowskiego. Burzliwa debata zakończona
Po wielogodzinnej i burzliwej debacie Rada Warszawy podjęła decyzję w sprawie Rafała Trzaskowskiego. Prezydent stolicy otrzymał zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium za wykonanie budżetu za 2025 rok. Obrady zdominowała jednak dyskusja wokół afery w Szpitalu Południowym, która stała się głównym tematem politycznego sporu między radnymi.
Rafał Trzaskowski z wotum zaufania i absolutorium. Radni zdecydowali po burzliwej debacie
Rada Warszawy udzieliła prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium za wykonanie budżetu za 2025 rok. Głosowanie poprzedziła wielogodzinna i momentami burzliwa debata, zdominowana przez aferę w Szpitalu Południowym. Przeciwko głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości oraz klubu Lewica – Miasto Jest Nasze – Wspólne Jutro.
Decydujące okazały się głosy radnych Koalicji Obywatelskiej, która posiada większość w stołecznej radzie.
Rada Warszawy zdecydowała
Podczas czwartkowo-piątkowej sesji Rady Warszawy prezydent Rafał Trzaskowski przedstawił raport o stanie miasta za 2025 rok. Dokument podsumowywał m.in. najważniejsze inwestycje, sytuację finansową stolicy oraz realizację miejskich programów.
Po zakończeniu debaty radni przystąpili do głosowania nad wotum zaufania. Prezydent uzyskał wymagane poparcie dzięki głosom klubu Koalicji Obywatelskiej.
Przeciw zagłosowali radni Prawa i Sprawiedliwości oraz klubu Lewica – Miasto Jest Nasze – Wspólne Jutro. Jeden z radnych niezrzeszonych wstrzymał się od głosu, a drugi zagłosował przeciw.
Trzaskowski otrzymał również absolutorium
Radni zdecydowali także o udzieleniu Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium z wykonania budżetu Warszawy za 2025 rok. Oznacza to, że większość Rady Warszawy pozytywnie oceniła sposób realizacji miejskich finansów w ubiegłym roku.
Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej podkreślali, że sprawozdanie finansowe miasta uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz biegłego rewidenta, którzy nie zgłosili zastrzeżeń do wykonania budżetu.
Afera w Szpitalu Południowym zdominowała obrady
Choć głównym celem sesji było głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium, zdecydowaną większość dyskusji zdominowała sytuacja w Szpitalu Południowym.
Radni opozycji zarzucali władzom miasta niewystarczający nadzór nad placówką i domagali się wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości ujawnionych w ostatnich tygodniach. W trakcie obrad prezydent odpowiadał na pytania dotyczące funkcjonowania szpitala oraz działań podjętych po ujawnieniu sprawy.
Po zakończeniu sesji absolutoryjnej odbyło się także nadzwyczajne posiedzenie poświęcone wyłącznie sytuacji w Szpitalu Południowym. Zostało ono jednak szybko zakończone po wyczerpaniu porządku obrad.
Opozycja krytykowała działania prezydenta
Przedstawiciele PiS argumentowali, że wobec wydarzeń związanych ze Szpitalem Południowym prezydent Warszawy nie powinien otrzymać wotum zaufania. Krytyczne stanowisko zajęli również radni Lewicy, którzy – mimo pozytywnej oceny części miejskich inwestycji i finansów – wskazywali na problemy związane m.in. z ochroną zdrowia, transportem czy dialogiem z mieszkańcami.
Z kolei radni Koalicji Obywatelskiej przekonywali, że raport o stanie miasta pokazuje stabilny rozwój Warszawy, dobrą kondycję finansową samorządu oraz skuteczną realizację inwestycji i usług publicznych.
Śledztwa w sprawie Szpitala Południowego nadal trwają
Sprawa Szpitala Południowego pozostaje przedmiotem dwóch postępowań prowadzonych przez prokuraturę. Jedno dotyczy rozliczeń lekarza Dawida Kacprzyka, drugie obejmuje kwestie nadzoru nad funkcjonowaniem placówki oraz działania pracowników szpitala i urzędników miejskich.
W ostatnich dniach pojawiły się również nowe informacje po medialnych wypowiedziach byłego ordynatora Emila Jędrzejewskiego. Prezydent Warszawy zwrócił się do prokuratora generalnego o pilne wyjaśnienie wszystkich zgłoszonych wątków.
Co to oznacza dla mieszkańców?
- Rafał Trzaskowski otrzymał wotum zaufania i absolutorium za 2025 rok.
- Koalicja Obywatelska utrzymała większość podczas głosowań.
- Sesję zdominowała dyskusja o aferze w Szpitalu Południowym.
- Prokuratura nadal prowadzi dwa śledztwa dotyczące funkcjonowania placówki.
- Sprawa Szpitala Południowego pozostaje jednym z najważniejszych tematów w warszawskim samorządzie.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.