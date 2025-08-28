Rakiety Rosji uderzyły w Kijów. Są ofiary i zniszczenia. Komentarz Radosława Sikorskiego
W nocy z 27 na 28 sierpnia 2025 roku Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Kijów i okolice. W wyniku ostrzału zginęli cywile, a kilka budynków zostało poważnie uszkodzonych, w tym siedziba delegatury Unii Europejskiej. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odniósł się do tych wydarzeń w emocjonalnym wpisie, podkreślając, że Polska placówka dyplomatyczna jest bezpieczna.
Atak na stolicę Ukrainy
Według najnowszych informacji rosyjskie wojska przeprowadziły uderzenia z użyciem pocisków balistycznych. Kijów znalazł się pod intensywnym ostrzałem, a alarmy przeciwlotnicze trwały przez wiele godzin. Lokalne władze potwierdziły, że wśród ofiar jest kilku cywilów, a wśród rannych są zarówno dorośli, jak i dzieci.
Szczególnie niepokojące jest uszkodzenie budynku delegatury Unii Europejskiej w Kijowie. Choć konstrukcja została częściowo zniszczona, nie ma informacji o ofiarach wśród pracowników instytucji.
Sikorski: „Tak to Rosja walczy o pokój”
Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych RP, odniósł się do sytuacji na swoim profilu społecznościowym. Napisał, że rakiety wystrzelone przez Rosję zabiły ukraińskich cywilów i uszkodziły budynek delegatury UE. Dodał również, że wszyscy pracownicy polskiej ambasady są cali i bezpieczni.
Na zakończenie swojego wpisu Sikorski skomentował działania Kremla gorzko i ironicznie: „Tak to Rosja walczy o pokój”.
Rosnące napięcie w regionie
Ostrzał Kijowa wpisuje się w trwającą od wielu tygodni falę eskalacji działań militarnych Rosji na Ukrainie. Oprócz stolicy celem ataków były również inne miasta na wschodzie i południu kraju. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła część pocisków, jednak część z nich trafiła w cele cywilne, powodując liczne zniszczenia.
Co to oznacza dla czytelników
Polska wciąż monitoruje sytuację na wschodniej granicy i utrzymuje podwyższoną gotowość systemów obrony powietrznej. Choć na ten moment nie odnotowano zagrożenia dla naszego kraju, wydarzenia w Kijowie mogą wpływać na bezpieczeństwo regionu i przyszłe decyzje NATO. Warto śledzić komunikaty rządowe i aktualne informacje, szczególnie w kontekście działań wojennych w Ukrainie.
