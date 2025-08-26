Ranny żołnierz na granicy z Białorusią. Wojsko informuje o jego stanie!
Na granicy polsko-białoruskiej doszło do kolejnego niebezpiecznego incydentu. Podczas próby zatrzymania grupy agresywnych migrantów obrażeń doznał polski żołnierz. Trafił do szpitala, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy medycznej.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że wojskowy doznał urazu lewej ręki w trakcie udaremniania nielegalnego przekroczenia granicy. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 25 sierpnia, w rejonie miejscowości Czeremcha (woj. podlaskie). Według oficjalnych informacji obrażenia powstały w chwili użycia środków przymusu bezpośredniego wobec napierającej grupy migrantów.
Ranny należy do Zgrupowania Zadaniowego „Podlasie”. Jeszcze na miejscu udzielono mu pierwszej pomocy, a następnie przewieziono go do szpitala w Białymstoku, gdzie trafił pod opiekę specjalistów. Jego stan jest stabilny.
Sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa. Armia przypomina, że to nie pierwszy taki przypadek – w lipcu również jeden z żołnierzy został ranny, a w ostatnich tygodniach zdarzały się sytuacje, w których konieczne było użycie broni w celu odstraszenia agresywnych migrantów.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.