Raport IBE ujawnia prawdę o pracach domowych! Wyniki są jednoznaczne
Radio ZET ujawniło wyniki raportu Instytutu Badań Edukacyjnych, który ocenia skutki ograniczenia prac domowych w szkołach podstawowych. Analiza pokazuje, że choć wyniki egzaminów ósmoklasisty nie pogorszyły się, to spadła motywacja i samodzielność uczniów. Dokument trafił już do Ministerstwa Edukacji i ma być podstawą do decyzji o przyszłości prac domowych w polskich szkołach.
Konsekwencje zniesienia prac domowych. Raport IBE trafił do MEN
Radio ZET ujawniło wnioski z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczącego zmian w zadawaniu prac domowych. Dokument trafił już do Ministerstwa Edukacji Narodowej i ma posłużyć do wypracowania decyzji w sprawie ewentualnych korekt w obecnym systemie. Wyniki analizy pokazują, że skutki braku obowiązkowych prac domowych są złożone – uczniowie zyskali więcej czasu wolnego, ale stracili część motywacji i samodzielności.
Nowe zasady obowiązują od 2024 roku
Od 1 kwietnia 2024 roku w szkołach podstawowych obowiązuje ograniczenie dotyczące prac domowych. W klasach I–III nie można zadawać pisemnych ani praktyczno-technicznych zadań, poza ćwiczeniami wspierającymi motorykę małą. Natomiast w klasach IV–VIII prace mogą być zadawane, ale nie są obowiązkowe. Zmienił się też system oceniania – zamiast stopni uczniowie otrzymują informację zwrotną.
Wnioski z raportu
Instytut Badań Edukacyjnych przeanalizował efekty reformy na podstawie danych z 1468 szkół, rozmów z dyrektorami i nauczycielami oraz wyników egzaminów ósmoklasisty. Z opracowania wynika, że brak obowiązkowych prac domowych nie spowodował pogorszenia wyników egzaminów, jednak zauważalny jest spadek motywacji i samodzielności uczniów. Ponad 60 procent dyrektorów i połowa nauczycieli przyznaje, że dzieci mają obecnie więcej czasu na odpoczynek, zabawę i aktywność fizyczną, a 52 procent pedagogów ocenia, że zmniejszyły się obciążenia związane z obowiązkami edukacyjnymi. Zdaniem dyrektorów szkół, nowe zasady obniżyły poziom stresu wśród uczniów – w klasach IV–VIII o 41 procent, a w klasach I–III o 31 procent. Raport pokazuje również, że w ponad połowie placówek nie wprowadzono alternatywnych obowiązków w miejsce prac domowych, choć część szkół wypracowała własne dobre praktyki.
Czy prace domowe wrócą?
Minister edukacji Barbara Nowacka przyznała, że raport będzie podstawą do dalszych decyzji. Podkreśliła jednak, że nie zgodzi się na przywrócenie prac domowych w takiej formie, w jakiej funkcjonowały kilka lat temu. Jej zdaniem wcześniejszy system był odwróceniem roli szkoły i zrzucał obowiązek nauczania na dom.
Prace domowe w nowym kształcie mogą więc powrócić, ale – jak zaznacza szefowa MEN – nie w formie przymusu i tradycyjnego oceniania, lecz raczej jako narzędzie wspierające rozwój uczniów bez nadmiernego obciążania ich dodatkowymi obowiązkami.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.