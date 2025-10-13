Rasistowski atak na 11-latka w Polsce. Mężczyzna zaatakował dziecko na oczach świadków
W Ostrowi Mazowieckiej dorosły mężczyzna zaatakował 11-letniego chłopca z powodu koloru jego skóry. Najpierw wyzywał dziecko, a potem dwukrotnie je kopnął. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie napaści na tle rasowym, a policja poszukuje sprawcy.
Atak na tle rasowym na osiedlu przy Lubiejewskiej
Do napaści doszło 25 września, w godzinach popołudniowych, na jednym z osiedli przy ulicy Lubiejewskiej w Ostrowi Mazowieckiej. Chłopiec bawił się wtedy na podwórku ze swoim kolegą. W pewnym momencie podszedł do niego dorosły mężczyzna, który zaczął kierować wobec dziecka obraźliwe słowa, a następnie dwukrotnie go kopnął.
Jak ustalili śledczy, agresja mężczyzny miała charakter rasistowski. „Obraźliwe słowa wyraźnie wynikały z koloru skóry dziecka i jego przynależności rasowej” – poinformowała prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.
Z relacji śledczych wynika, że matka chłopca jest Polką, a ojciec pochodzi z Nigerii. To właśnie ona zgłosiła się na komendę jeszcze tego samego dnia i złożyła zawiadomienie o przestępstwie.
Prokuratura wszczęła śledztwo
Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej, która 11 października wszczęła śledztwo. Postępowanie prowadzone jest w kierunku artykułów 257 i 119 Kodeksu karnego, które dotyczą przestępstw motywowanych nienawiścią – w tym napaści na tle rasowym, narodowościowym i wyznaniowym.
– Aktualnie trwają czynności mające na celu ustalenie sprawcy – przekazała prokurator Łukasiewicz.
Śledczy analizują zapisy z monitoringu i przesłuchują świadków zdarzenia. Policja apeluje do osób, które mogły widzieć zajście lub rozpoznać napastnika, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ostrowi Mazowieckiej.
Przestępstwa z nienawiści – coraz częstsze zgłoszenia
To kolejny w ostatnich miesiącach przypadek przemocy motywowanej nienawiścią. Z danych prokuratur wynika, że liczba takich zdarzeń w Polsce stopniowo rośnie. Sprawcom grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.
Prokuratura podkreśla, że każda forma przemocy czy znieważenia na tle rasowym lub etnicznym jest ścigana z urzędu i będzie traktowana z najwyższą powagą.
