RCB bije na alarm! Potężny wiatr uderzy na południu kraju.

23 października 2025 12:08 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

RCB ostrzega. Silny wiatr uderzy w południe Polski. Mieszkańcy Małopolski i sąsiednich regionów muszą przygotować się na wyjątkowo trudne warunki pogodowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydały alerty przed silnym wiatrem, który ma uderzyć w czwartek i piątek.

Fot. Shutterstock

Porywy mogą osiągać nawet 75 kilometrów na godzinę.

RCB rozesłało ostrzeżenia SMS do mieszkańców powiatów gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego oraz Nowego Sącza. W komunikacie apelowano o zachowanie szczególnej ostrożności: unikanie przebywania pod drzewami, nieparkowanie samochodów w ich pobliżu i zabezpieczenie luźnych przedmiotów na balkonach czy podwórkach.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują również w części województw podkarpackiego, śląskiego i dolnośląskiego. Meteorolodzy IMGW prognozują, że wiatr będzie wiał ze średnią prędkością do 35 km/h, a w porywach może przekraczać 70 km/h. Alerty będą aktywne od czwartkowego poranka do wczesnych godzin piątkowych.

Co to oznacza dla mieszkańców?
Synoptycy podkreślają, że choć nie jest to orkan, taki wiatr może powodować uszkodzenia dachów, gałęzi, a także przerwy w dostawie prądu. W górach i na pogórzu wiatr będzie szczególnie odczuwalny, dlatego turyści powinni zrezygnować z wyjść w wyższe partie Tatr i Beskidów.

Służby apelują o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia należy kontaktować się z numerem alarmowym 112.

Zmiana pogody w południowej Polsce to część szerszego frontu, który przynosi ochłodzenie i silniejsze podmuchy wiatru w całym kraju. Dla wielu mieszkańców górskich rejonów oznacza to pierwszy powiew zimy i trudne dni na drogach oraz szlakach turystycznych.

 

 

 

 

Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl