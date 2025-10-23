RCB bije na alarm! Potężny wiatr uderzy na południu kraju.
RCB ostrzega. Silny wiatr uderzy w południe Polski. Mieszkańcy Małopolski i sąsiednich regionów muszą przygotować się na wyjątkowo trudne warunki pogodowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydały alerty przed silnym wiatrem, który ma uderzyć w czwartek i piątek.
Porywy mogą osiągać nawet 75 kilometrów na godzinę.
RCB rozesłało ostrzeżenia SMS do mieszkańców powiatów gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego oraz Nowego Sącza. W komunikacie apelowano o zachowanie szczególnej ostrożności: unikanie przebywania pod drzewami, nieparkowanie samochodów w ich pobliżu i zabezpieczenie luźnych przedmiotów na balkonach czy podwórkach.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują również w części województw podkarpackiego, śląskiego i dolnośląskiego. Meteorolodzy IMGW prognozują, że wiatr będzie wiał ze średnią prędkością do 35 km/h, a w porywach może przekraczać 70 km/h. Alerty będą aktywne od czwartkowego poranka do wczesnych godzin piątkowych.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Synoptycy podkreślają, że choć nie jest to orkan, taki wiatr może powodować uszkodzenia dachów, gałęzi, a także przerwy w dostawie prądu. W górach i na pogórzu wiatr będzie szczególnie odczuwalny, dlatego turyści powinni zrezygnować z wyjść w wyższe partie Tatr i Beskidów.
Służby apelują o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia należy kontaktować się z numerem alarmowym 112.
Zmiana pogody w południowej Polsce to część szerszego frontu, który przynosi ochłodzenie i silniejsze podmuchy wiatru w całym kraju. Dla wielu mieszkańców górskich rejonów oznacza to pierwszy powiew zimy i trudne dni na drogach oraz szlakach turystycznych.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.