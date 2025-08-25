Reforma edukacji 2026! Edukacja medialna wejdzie do programu nauczania?
Od września 2026 roku polskie szkoły czeka prawdziwa rewolucja. Wraz z nową podstawą programową pojawi się edukacja medialna – zupełna nowość, którą zapowiedziała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Uczniowie starszych klas podstawówki i szkół ponadpodstawowych mają uczyć się świadomego korzystania z mediów i krytycznego myślenia.
„Zupełna nowość” w szkołach. Od 2026 roku uczniowie będą się uczyć o mediach
Od września 2026 roku w polskich szkołach wejdzie w życie reforma edukacji, która wprowadzi do podstawy programowej elementy edukacji medialnej. Jak zapowiedziała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer w rozmowie z radiem TOK FM, nowe treści znajdą się m.in. na lekcjach języka polskiego oraz w edukacji obywatelskiej. To pierwszy raz, gdy kwestie związane z mediami staną się stałym elementem programu nauczania.
Edukacja medialna w szkołach
Do tej pory w polskich szkołach realizowano jedynie pilotażowe i eksperymentalne programy dotyczące mediów. Teraz mają one wejść na stałe do programu – w starszych klasach szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych. „Zdawaliśmy sobie sprawę od dawna, że kwestie związane właśnie z mediami są bardzo ważnym elementem, który dotychczas nie ma swojego miejsca w szkole. Teraz to się zmienia – to zupełna nowość” – podkreśliła Lubnauer.
Edukacja medialna ma pomóc uczniom lepiej rozumieć rolę mediów we współczesnym świecie, uczyć krytycznego myślenia oraz świadomego korzystania z informacji.
Reforma od września 2026
Zmiany związane z edukacją medialną wpisują się w szerszą reformę systemu edukacji, która zacznie obowiązywać 1 września 2026 roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada m.in. bardziej praktyczną podstawę programową, wprowadzenie pracy w grupach złożonych z uczniów w różnym wieku oraz większe wzmocnienie roli nauczycieli.
Resort podkreśla, że inspiracją dla nowych rozwiązań są przykłady systemów edukacyjnych z Walii, Irlandii czy Australii. Reforma ma opierać się na ośmiu filarach, z których każdy będzie dotyczył innego obszaru funkcjonowania szkoły.
Zmiany w egzaminach
Reforma obejmie również sposób przeprowadzania egzaminów. Większy nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności praktycznych, a nie tylko wiedzy teoretycznej. Nowa forma egzaminów ma zostać wprowadzona najwcześniej od 2031 roku.
Zmiany mają sprawić, że szkoła stanie się bardziej praktyczna i dostosowana do wyzwań współczesnego świata. Edukacja medialna ma być jednym z kluczowych narzędzi w przygotowaniu młodych ludzi do świadomego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
