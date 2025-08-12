Regularne wizyty urzędników bez zapowiedzi? Dotyczy to tysięcy domów!
W wielu polskich gminach rozpoczęły się działania, które mogą bezpośrednio dotknąć właścicieli domów jednorodzinnych. Urzędnicy zapowiadają, że będą one prowadzone regularnie i bez wcześniejszego uprzedzenia, a ich skutki mogą być odczuwalne dla tysięcy mieszkańców.
Właściciele domów jednorodzinnych pod lupą. Surowe kary za spalanie odpadów w piecach
W wielu gminach w Polsce rozpoczęły się wzmożone kontrole palenisk w domach jednorodzinnych. Straż miejska i upoważnieni urzędnicy sprawdzają, czym mieszkańcy ogrzewają swoje budynki. Powód jest jeden – rosnące skargi na duszący dym i podejrzenia spalania odpadów. Za takie praktyki grożą dotkliwe mandaty, a w skrajnych przypadkach nawet sprawa w sądzie.
Kontrole bez zapowiedzi
Funkcjonariusze mogą wejść na teren posesji i pobrać próbki popiołu z pieca, aby zbadać, co było w nim spalane. Takie kontrole odbywają się często bez wcześniejszej zapowiedzi, szczególnie w sezonie grzewczym, kiedy problem smogu nasila się najbardziej. Urzędnicy podkreślają, że celem nie jest karanie dla zasady, lecz eliminowanie zachowań, które mają fatalny wpływ na zdrowie mieszkańców i jakość powietrza.
Wysokie mandaty i kary sądowe
Spalanie śmieci, plastikowych butelek, lakierowanych mebli czy odpadów budowlanych jest nielegalne. Mandat za takie wykroczenie może wynieść do 500 zł, ale jeśli sprawa trafi do sądu, kara może sięgnąć nawet 5 tys. zł. W niektórych przypadkach sąd może dodatkowo nakazać pokrycie kosztów badań laboratoryjnych, które potwierdzą spalanie zabronionych materiałów.
Edukacja i dotacje zamiast kar
Władze gmin podkreślają, że mieszkańcy mogą uniknąć problemów, korzystając z programów dofinansowania wymiany pieców i termomodernizacji domów. Wiele samorządów oferuje dopłaty do zakupu ekologicznych źródeł ciepła, co pozwala nie tylko uniknąć mandatu, ale też obniżyć rachunki za ogrzewanie. Choć nie brakuje głosów krytyki, urzędnicy przekonują, że bez regularnych kontroli i realnych kar walka ze smogiem będzie nieskuteczna. – To nie tylko kwestia prawa, ale zdrowia nas wszystkich – zaznaczają strażnicy miejscy. Właściciele domów jednorodzinnych muszą więc pamiętać, że spalanie odpadów może skończyć się dla nich bardzo kosztownie.
