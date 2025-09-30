Rekord deportacji z UE! Tysiące ludzi wyrzucanych z Europy. Nowa era w Unii, masowe wydalenia migrantów.
Nowa era w Europie. Deportacje z krajów UE rosną w rekordowym tempie. Europa wchodzi w nową epokę polityki migracyjnej. Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że w drugim kwartale 2025 roku państwa Unii wydały niemal 145 tysięcy decyzji o wydaleniu obywateli spoza wspólnoty.
To ogromny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym i sygnał, że kraje UE coraz mocniej stawiają na twarde egzekwowanie prawa.
Z tej liczby ponad 28 tysięcy osób zostało już faktycznie deportowanych do państw trzecich. To wzrost o prawie 13 procent w skali roku. Najczęściej nakazy opuszczenia Unii obejmowały obywateli Algierii, Maroka i Turcji, natomiast rzeczywiste deportacje dotyczyły głównie mieszkańców Gruzji, Albanii i Turcji. Najwięcej decyzji wydawały Francja, Hiszpania i Niemcy, a deportacje najczęściej realizowały Niemcy i Szwecja.
Eksperci podkreślają, że to nie są zwykłe statystyki, ale wyraźny sygnał zmiany epoki. Jeszcze kilka lat temu dominowała retoryka otwartych granic i polityki integracyjnej, dziś coraz częściej obserwujemy restrykcje i nacisk na kontrolę migracji. W wielu krajach narasta presja społeczna, by państwa chroniły swoje rynki pracy, systemy socjalne i bezpieczeństwo wewnętrzne.
Dla obywateli UE te decyzje mogą oznaczać radykalne zmiany w życiu codziennym. Migracja wciąż będzie jednym z najważniejszych tematów politycznych i społecznych. Coraz bardziej widoczny jest podział między zwolennikami surowszej polityki deportacyjnej a tymi, którzy ostrzegają przed naruszeniem praw człowieka i zasad humanitarnych.
Nowa linia polityczna Brukseli może też wpłynąć na Polskę. Jesteśmy krajem tranzytowym i docelowym dla wielu migrantów, a rosnące napięcia w UE mogą oznaczać konieczność dostosowania prawa krajowego do ostrzejszych standardów.
Co to oznacza dla ciebie? Zmiana polityki migracyjnej w Europie może odbić się na rynku pracy, bezpieczeństwie i codziennych relacjach społecznych. Deportacje nie są już marginalnym zjawiskiem, ale narzędziem, które realnie kształtuje przyszłość całej Unii.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.