Rekord na La Manche! Tysiące migrantów szturmują Wielką Brytanię.
Rekord na La Manche. Dziesiątki tysięcy migrantów przedarły się do Wielkiej Brytanii. To już oficjalne w tym roku przez La Manche przedostało się do Wielkiej Brytanii prawie 37 tysięcy nielegalnych migrantów.
To więcej niż w całym ubiegłym roku, a liczba ta rośnie z tygodnia na tydzień. Brytyjskie służby graniczne biją na alarm, bo fala przybyszów nie maleje mimo zaostrzonych przepisów i wysyłania części migrantów do ośrodków poza granicami kraju.
Według danych brytyjskiego MSW, tylko we wrześniu kanał La Manche próbowało pokonać ponad 7 tysięcy osób. Używają niewielkich pontonów i łodzi motorowych, ryzykując życie w lodowatych wodach i zdradliwych prądach. Mimo wysokiego ryzyka tragedii, kolejne grupy wyruszają z francuskich wybrzeży, licząc na azyl po stronie brytyjskiej.
Eksperci podkreślają, że liczba nielegalnych przepraw przez kanał stale rośnie, mimo prób zatrzymania migracji przez rząd w Londynie. Polityka „zero tolerancji” nie przynosi efektów, a brytyjskie społeczeństwo jest coraz bardziej podzielone. Jedni domagają się natychmiastowych deportacji, inni apelują o humanitarne podejście i wsparcie dla uchodźców.
Brytyjskie władze przyznają, że kontrola sytuacji wymyka się spod kontroli. Służby graniczne działają na granicy wydolności, a obozy przejściowe są przepełnione. Władze Francji zapowiadają zwiększenie patroli na wybrzeżu, jednak skala zjawiska sprawia, że całkowite zatrzymanie migracji wydaje się nierealne.
Co to oznacza dla Europy?
Fala migracyjna na kanale La Manche to nie tylko problem Wielkiej Brytanii. Coraz więcej migrantów próbuje przedostać się również do innych krajów Europy Zachodniej. Wspólnota unijna stoi przed pytaniem, jak połączyć bezpieczeństwo granic z humanitaryzmem. Eksperci ostrzegają, że jeśli sytuacja się nie ustabilizuje, przyszły rok może przynieść jeszcze większą falę migracji – i kolejne dramaty na morzu.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
