Rekordowa liczba pracujacych cudzoziemców w Polsce! Przyciągamy jak magnes.

13 sierpnia 2025 19:27 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Polska przyciąga cudzoziemców jak nigdy wcześniej. Luty 2025 roku przyniósł dane, które wprawiają w osłupienie: już 1,057,400 obcokrajowców pracuje w naszym kraju. To wzrost o 5,3% w porównaniu z ubiegłym rokiem i o 1,2% w stosunku do stycznia.

Migracyjna fala przyspiesza z miesiąca na miesiąc, a udział pracowników z zagranicy w całkowitej liczbie zatrudnionych wynosi już 6,4%, stając się realnym motorem napędowym polskiej gospodarki.

Ukraińcy rządzą rynkiem pracy, ale różnorodność rośnie

Najliczniejszą grupą pozostają Ukraińcy – w lutym 2025 roku stanowili aż 67% wszystkich pracujących cudzoziemców, czyli 708,900 osób. Choć ich liczba rośnie o 2,7% rok do roku, udział procentowy spada, co pokazuje, że Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla obywateli innych państw. Migracja koncentruje się w największych miastach – co piąty cudzoziemiec pracuje w Warszawie, najmniej w województwie świętokrzyskim.

Elastyczne formy zatrudnienia podbijają rynek

Coraz więcej migrantów decyduje się na umowy zlecenia i pokrewne – aż 402,400 osób. Trend ten pokazuje, że polski rynek pracy nie tylko przyciąga nowych pracowników, ale też dynamicznie dostosowuje się do ich potrzeb i oczekiwań.

Ponad 150 krajów, nowe możliwości, rosnąca rola w gospodarce

Cudzoziemcy pracujący w Polsce pochodzą już z ponad 150 krajów. Coraz częściej stają się właścicielami lub współwłaścicielami gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, co pokazuje ich coraz większy udział w polskiej ekonomii i społeczeństwie.

Polska wkracza w nową erę rynku pracy

Migracyjny boom, różnorodność narodowości i elastyczne formy zatrudnienia zmieniają nasz kraj na wielu poziomach. Każdy miesiąc przynosi nowe wyzwania, ale też ogromne szanse dla firm i pracowników, którzy chcą wykorzystać potencjał międzynarodowego rynku.

Co to oznacza dla Ciebie?

Rynek pracy w Polsce staje się bardziej konkurencyjny i różnorodny. Firmy zyskują dostęp do talentów z całego świata, a pracownicy – szansę na rozwój w wielokulturowym środowisku. To oznacza nowe możliwości kariery, wzrost innowacyjności i dynamiczne zmiany w gospodarce, które mogą wpłynąć na każdy sektor życia zawodowego.

 

 

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

