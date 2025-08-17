Rekordowe odszkodowania od ZUS. Tyle pieniędzy nie przyznawano od lat!
Od kwietnia 2025 r. ZUS wypłaca znacznie wyższe odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy i cierpiących na choroby zawodowe. Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu można teraz dostać 1636 zł, a maksymalna kwota świadczenia sięga nawet 147 tys. zł. To największa podwyżka od lat, która ma realnie wzmocnić finansowo pracowników i ich rodziny.
Wyższe odszkodowania z ZUS od kwietnia 2025. Ile można dostać po wypadku?
Od kwietnia 2025 roku weszły w życie nowe, wyższe stawki jednorazowych odszkodowań wypłacanych przez ZUS osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy lub cierpiącym na choroby zawodowe. Podwyżki mają odciążyć finansowo pracowników i ich rodziny w sytuacjach kryzysowych, ale też budzą pytania o realną wartość wsparcia w porównaniu do rosnących kosztów życia.
Wyższe stawki – nawet do 1636 zł za procent uszczerbku
Zgodnie z nowymi przepisami, za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ZUS wypłaci 1636 zł. To wyraźny wzrost w porównaniu do dotychczasowej stawki, która wynosiła 1431 zł. Zmiana oznacza, że osoby z poważniejszymi obrażeniami otrzymają świadczenia o kilkanaście tysięcy złotych wyższe niż jeszcze kilka miesięcy temu.
Górna granica odszkodowania także została podniesiona i w 2025 roku może sięgnąć aż 147 271 zł. To kwota zarezerwowana dla najcięższych przypadków – gdy poszkodowany wymaga długotrwałej rehabilitacji, a wypadek całkowicie uniemożliwia dalsze wykonywanie pracy zawodowej.
Kogo obejmują zmiany?
Świadczenia przysługują osobom, które:
- uległy wypadkowi przy pracy – zarówno w zakładzie, jak i w trakcie obowiązków służbowych poza nim,
- zachorowały na chorobę zawodową potwierdzoną odpowiednim orzeczeniem.
Podwyżki obejmą także członków rodzin w sytuacjach, gdy pracownik zmarł w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
Procedura i formalności
Aby otrzymać świadczenie, poszkodowany musi zgłosić się do ZUS z kompletem dokumentów – protokołem powypadkowym lub decyzją o uznaniu choroby zawodowej, a także orzeczeniem lekarskim określającym stopień uszczerbku na zdrowiu. Dopiero na tej podstawie ZUS ustala wysokość odszkodowania. Eksperci zwracają uwagę, że proces może trwać kilka miesięcy, zwłaszcza gdy pojawiają się odwołania od orzeczeń lekarskich.
Podwyżka stawek jest realnym wsparciem dla poszkodowanych, ale pojawiają się głosy, że wciąż nie nadąża za wzrostem kosztów leczenia i życia w Polsce. – „Dla osoby, która po wypadku wymaga specjalistycznej rehabilitacji i drogich leków, nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych może okazać się niewystarczające” – podkreślają przedstawiciele związków zawodowych. Mimo to zmiany wprowadzone od kwietnia 2025 r. to krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa finansowego pracowników i ich rodzin.
