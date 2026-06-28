Rekordowy upał w Warszawie. Zrobiliśmy eksperyment na tarasie. Jajko usmażyło się na patelni
Tak gorąco w Warszawie nie było od bardzo dawna… a właściwie nigdy. Gdy termometry pokazały 38 stopni Celsjusza, postanowiliśmy sprawdzić, jak ekstremalne warunki panują w pełnym słońcu. Na tarasie wystawiliśmy zwykłą metalową patelnię i wbiliśmy na nią jajko. Efekt? Po pewnym czasie białko całkowicie się ścięło, a żółtko również uległo ugotowaniu. Jajko dosłownie usmażyło się na słońcu.
Patelnia rozgrzała się do temperatury piekarnika
Choć temperatura powietrza wynosiła około 38°C, sama powierzchnia patelni mogła być znacznie gorętsza.
Eksperci zwracają uwagę, że ciemne metalowe przedmioty pozostawione w pełnym słońcu potrafią nagrzać się nawet do 80–100°C, a w sprzyjających warunkach lokalnie jeszcze bardziej. To temperatura wystarczająca do ścinania białka jaja, które zaczyna zachodzić już w okolicach 62–65°C, natomiast żółtko ścina się w temperaturze około 65–70°C.
To właśnie dlatego nasz eksperyment zakończył się sukcesem.
Ekstremalne warunki na warszawskim tarasie
Patelnia przez dłuższy czas znajdowała się w pełnym słońcu, bez najmniejszego cienia. Rozgrzany metal działał jak płyta grzewcza, a dodatkowo ciepło było nieustannie dostarczane przez intensywne promieniowanie słoneczne.
Efekt był zaskakujący – jajko zmieniło swoją konsystencję i nadawało się do zjedzenia, choć oczywiście był to jedynie eksperyment pokazujący, jak ogromna była siła dzisiejszego upału.
Upał może być groźny
Tak wysokie temperatury są niebezpieczne nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt. Lekarze przypominają o regularnym nawadnianiu organizmu, unikaniu wychodzenia na słońce w najgorętszych godzinach dnia oraz niewystawianiu dzieci i zwierząt na długotrwałe działanie promieni słonecznych.
Nie wolno również zostawiać nikogo w zaparkowanym samochodzie. Temperatura we wnętrzu pojazdu może w ciągu kilkunastu minut przekroczyć nawet 60–70°C.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy?
Dzisiejszy eksperyment pokazuje, jak ekstremalne warunki panowały w stolicy. Jeżeli metalowa patelnia mogła rozgrzać się do około 80–100°C, to równie niebezpieczne są nagrzane ławki, place zabaw, poręcze czy elementy samochodów. W czasie takich upałów warto ograniczyć przebywanie na słońcu, pić dużo wody i zachować szczególną ostrożność.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.