Rekordowy ZUS w 2026 roku. Przedsiębiorcy zapłacą więcej niż kiedykolwiek
Przedsiębiorcy szykują się na kolejny cios w portfele – od stycznia 2026 roku wysokość „dużego” ZUS-u wzrośnie do rekordowych 1926,76 zł miesięcznie, a wraz z droższą składką zdrowotną prowadzenie firmy stanie się jeszcze większym obciążeniem niż dotychczas.
Fatalne wieści dla przedsiębiorców. „Duży ZUS” w 2026 roku mocno w górę
Przedsiębiorcy muszą przygotować się na kolejne finansowe obciążenia. W 2026 roku wysokość tzw. „dużego ZUS-u” wzrośnie do 1926,76 zł miesięcznie, nie licząc składki zdrowotnej. To oznacza, że prowadzenie działalności gospodarczej będzie jeszcze droższe niż dotychczas. Eksperci alarmują: w perspektywie kilku lat składki niemal się podwoiły, a sytuacja najmniejszych firm staje się coraz trudniejsza.
Rosnące koszty prowadzenia działalności
Jeszcze kilka lat temu obowiązkowe składki przedsiębiorców uznawano za wysokie, ale możliwe do udźwignięcia. Dziś wielu z nich przyznaje, że ciężar finansowy stał się poważnym problemem. Tylko od 2021 roku pełne składki społeczne z chorobowym wzrosły z 998,37 zł do blisko 1930 zł miesięcznie – czyli o 93 proc.. W skali roku oznacza to dodatkowe ponad 11 tys. zł kosztów.
Do tego dochodzi nieprzewidywalność systemu – niemal co roku zmieniają się zasady naliczania składek i ich wysokość. Brak stabilności sprawia, że przedsiębiorcy nie mogą planować budżetu firm z wyprzedzeniem, a rosnące opłaty często pochłaniają środki, które mogłyby zostać przeznaczone na rozwój.
Co zmieni się od 2026 roku?
Projekt budżetu na przyszły rok przewiduje podwyżkę „dużego ZUS-u” o 152,80 zł miesięcznie w stosunku do 2025 roku. Oznacza to, że w 2026 roku przedsiębiorcy zapłacą rocznie o 1833,60 zł więcej.
Struktura składek wygląda następująco:
- składka emerytalna: 1103,27 zł
- składka rentowa: 452,16 zł
- składka chorobowa: 138,47 zł
- składka wypadkowa: 94,39 zł
- fundusz pracy: 138,47 zł
Razem: 1926,76 zł (bez składki zdrowotnej).
Największe kontrowersje budzi składka zdrowotna, która od stycznia 2026 roku ponownie będzie powiązana z minimalnym wynagrodzeniem. Przy pensji minimalnej w wysokości 4806 zł, jej wysokość wyniesie co najmniej 432,54 zł miesięcznie. To wzrost aż o 37,4 proc.
Firmy pod coraz większą presją
Łącznie przedsiębiorcy zapłacą miesięcznie o 270,38 zł więcej niż obecnie. W skali roku daje to dodatkowe 3244,56 zł. Doradcy podatkowi zwracają uwagę, że dla wielu mikro i małych firm oznacza to poważny problem z utrzymaniem płynności finansowej.
Eksperci podkreślają, że obowiązkowe składki trzeba opłacać niezależnie od tego, czy w danym miesiącu firma generuje zysk, czy stratę. W obliczu rosnących kosztów energii, surowców i wynagrodzeń, dodatkowe obciążenia z ZUS mogą okazać się dla wielu przedsiębiorców ciosem, którego nie udźwigną.
Nadchodzący rok pełen wyzwań
Wszystko wskazuje na to, że 2026 rok będzie wyjątkowo trudny dla polskich firm. Wzrost składek ZUS i zdrowotnej to kolejne obciążenie, które zmusi przedsiębiorców do szukania oszczędności i nowych źródeł przychodów.
– W praktyce to tak, jakby przedsiębiorcy musieli zapłacić jedną dodatkową składkę w ciągu roku – ocenia ekspert InFakt, Piotr Juszczyk.
Jedno jest pewne – prowadzenie działalności w Polsce staje się coraz droższe, a małe firmy, będące fundamentem gospodarki, stają przed poważnym testem wytrzymałości finansowej.
